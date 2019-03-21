嘉義地院辦模擬法庭 國民法官參審搶奪案

2019-03-21 19:36 聯合報 記者 聯合報 記者 姜宜菁 ╱即時報導



法官有時判決與民眾期待有所偏離，被諷刺為恐龍法官，司法院為讓法院判決更接地氣，近年來推行國民法官參審，嘉義地方法院今早辦理國民參與刑事審判模擬法庭，此次模擬個案是模擬犯人持菜刀到超商搶劫900元後逃逸，並將900元花費用盡，檢方以嫌犯觸犯《法條》第330條攜帶兇器強盜罪偵結，移送法院審理。。

模擬庭受命法官洪裕翔指出，嫌犯程坤進去年3 月23日凌晨1時51分許，騎乘向小象機車出租行承租的機車，前往位於嘉義縣水上鄉崎仔頭的全家便利超商，程頭戴黑色全罩式安全帽以為遮蔽，並手持菜刀，進入超商以該菜刀指向店員陳得男，向陳得男喝令交付財物，由程坤進自行開啟便利商店的收銀機，取走收銀機內900 元後，旋即迅速騎乘前揭機車逃逸。

模擬庭今天開準備程序庭，審判長蘇姵文表示，經過篩選後有66名公民具有擔任國民法官資格，下月10日上午9點進行模擬法庭國民法官選任程序，將從66人中選出6人擔任國民法官。