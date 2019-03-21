陸軍勤務場爆弊案劣質零件一碰就碎 新北檢起訴18人

2019-03-21 19:33 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俊智 ╱即時報導



新北地檢署調查陸軍後備指揮部汽車基地勤務場圍標弊案，查出以劉姓男子為首的不法集團，多次行賄特定士官和士官長，藉此取得標案底價、用大陸劣質品驗收過關、以及從軍中盜出零件軍備品，全案今天依違反政府採購法、貪汙治罪條例等罪起訴18人。

起訴指出，以劉姓男子為首的圍標集團底下共有13間公司，分別由吳姓、許姓、高姓、邱姓和2名林姓男子擔任負責人，另有負責圍標現場的莊姓男子、供貨的蔡姓男子，以及協助犯罪的親友共12人。而涉案的官兵共有6人，分別為汽車基地勤務廠（簡稱：汽基廠）綜管室的黃姓士官長，儲備庫張姓士官長和黃姓中士，以及翻修工場的張姓、劉姓２名士官長和林姓士官。

檢調調查，該集團是為了避免彼此削價競爭降低利潤組成，自2016年起，投標前均內部先開會「搓圓仔湯」，談定價格和得標廠商後，再以決標金額的1%價格，行賄辦理採購業務的黃姓士官長，藉此換取底價、抽換標單和排除外來廠商。

然而，該集團得標後，為了彌補權利金和壓低成本，再行賄負責驗收的黃姓中士在驗收時放水，讓一碰就碎的劣質品能蒙混過關。誇張的是，黃員直接傳簡訊「禮拜二要帶五張或一塊喔」暗語，大膽向集團業者索賄5千元到1萬元不等金額，更直接在營區交付賄款，而同事負責驗收的張姓、劉姓士官長和林姓士官明知有缺失，仍放水讓業者過關。

此外，由於軍方標案所開出的料件數量不多，開模量產恐成本，劉男索性直接列出清單，由兒子與軍方交涉，直接從營區竊取料件，再轉手賣回給軍方。檢調清查，涉案的軍方人員是儲備庫張姓士官長和黃姓中士，2人每次盜出軍品的不法獲利從6千到9千元不等，拿到錢之後再均分。