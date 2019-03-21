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不要亂罵！網紅臉書罵「酒駕撞死活該」遭肉搜慘打

2019-03-21 18:36聯合報 記者郭宣彣╱即時報導

網紅黃揮金3年前曾評論高雄市1件酒駕自撞2死3傷的新聞，與蔡女在臉書互罵。蔡女找網友肉搜黃男，甚至聯手丈夫與3男至新竹痛扁黃男。新竹檢方調查後認為，蔡女等3人涉傷害罪嫌（1人在逃，另案偵查）起訴，至於誹謗、公然侮辱、恐嚇則因罪嫌不足不起訴。

檢警調查，黃男以「正義使者」自居，常在臉書用激烈言論謾罵新聞中的人物，曾罵因酒駕車禍死亡的死者為垃圾、外拍小模被性侵是活該，8+9（八家將）沒有一個好東西等言論，引來網友撻伐，在網路上有知名度。

這次黃男與蔡女紛爭，原因是在3年前黃男評論酒駕飆撞高捷門柱，同車兩死三傷的新聞，留言寫「垃圾撞死活該」等，與蔡女在臉書群組對罵，蔡女認為應要尊重死者與對方家人。但黃不理會，最後演變兩人人身攻擊，黃男嗆蔡女為「假正義魔人」、「歡迎來找我。」蔡女為此肉搜黃男。

蔡女從網友通報得知黃男行蹤，確認後找丈夫與和3友人，從新北市追到新竹海扁黃男一頓，同行的人還全程錄影，事後並將影片po上網，公告黃男遭修理的消息。

黃男向檢警表示，對方撂狠話，「找不到路回家我幫你，別被我們找到」讓他心生畏懼。而蔡女嗆他，「屁孩，嘴巴生出來不是這樣造孽，瞎男」、「你長這樣才丟你爸媽的臉，人都過世了，關刺青屁事」、「不要對我們下跪唷，可憐，這種人就算道歉也不值得原諒，社會禍害」等言論，使黃深感難堪。之後，他們就撂人來扁他。

蔡女否認有公然侮辱等罪嫌，她表示，車禍過世的是她朋友，對方罵三字經等不尊重死者，她覺得很過分。檢方勘驗雙方互嗆言論，發現雙方言論偏激雖有不當，但頂多是警告成分，未達危害安全程度。

而蔡女友人過世，黃男po文引來蔡女罵聲「屁孩」、「造孽，瞎男」、「這種人就算道歉也不值得原諒，社會禍害」，確屬語帶嘲諷並輕蔑他人人格的言詞。不過，蔡女依個人價值判斷提出主觀且與事實有關連的意見或評論，不是單純的謾罵，無法構成公然侮辱或誹謗，因此，除傷害罪嫌外，其餘罪嫌均不起訴。

公然侮辱新竹
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