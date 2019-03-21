戴隱藏耳機針孔詐賭爽贏百萬 慘遭扒光毒打一頓

2019-03-21 17:54 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



黃姓男子和潘姓、林姓友人去年4月20日到桃園平鎮1間賭場玩天九牌，3人大贏上百萬元遭人眼紅，結果鍾姓賭客發現林配戴耳機、微攝影機，氣得大罵「詐賭！」夥同8名友人押走黃及同夥痛毆一頓，還逼他們脫光剩內褲，更逼迫籌出800萬元才放人，檢方依妨害自由等起訴鍾等9人。

檢警調查，鍾男（35歲）當晚和劉姓（32歲）、葉姓（44歲）、黃姓（35歲）、鍾姓（24歲）、蕭姓（26歲）、余姓（34歲），及2名陳姓（21歲、32歲）朋友，一共9人到賭場玩天九牌，凌晨4點多卻發現賭客黃男、潘男不斷贏錢，認為運氣不可能這麼好。

結果鍾仔細一看，發現黃耳朵內有隱藏式耳機，大家一擁而上包圍他質問，結果又從黃皮帶搜出微攝影機，氣得痛罵「詐賭！」紛紛逼他吐出贏錢，黃嚇的供出潘男子、林姓女子也是同夥，也坦承自小客車上還有聯繫的耳機、監視器主機等。

鍾等人仍心有不甘，但認為賭場太過吵雜，就強押走黃等3人，前後載往楊梅的住家、工地，鍾和8名友人則輪流徒手或拿椅子、棍棒毆打，其餘人在旁觀看，結果黃、潘被打的鼻青臉腫，不斷哀嚎求饒，並逼另1名林女叫家人籌措現金，歸還他們詐賭贏的金額。

但起初說好1人100萬元，最後卻又提高到3人總共800萬元才放人，所幸林趁著聯繫時報案，警方到場後將鍾等9人逮捕；檢方訊時，被告9人均坦承犯行，其中1名蕭姓同夥還說，為了要檢查他們身上是否還有詐賭儀器，就逼黃、潘脫光只剩內褲，隨後眾人痛毆他們一頓。

被害的黃則說，遭押走痛毆後，對方要求他們聯絡親友籌錢解決這次賭博糾紛，本來說好200萬元，之後又提高到400萬元，最後甚至漲到800萬元，所幸最後警方到場才獲釋。