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91歲翁戳9歲童屁屁判刑 法官斥影響兒童人格

2019-03-21 17:40聯合報 記者王聖藜╱即時報導

91歲歐姓男子被檢察官指控趁一群國小學童玩耍時，以拐杖戳9歲男童的臀部，並動手觸摸男童下體，依性騷擾防治法、兒少法起訴。法官審理，歐否認犯行，但4名兒童指證歷歷，台北地院今天判決歐拘役50日，得易科罰金5萬元，可上訴。

歐姓男子1928年出生。檢方指控，2017年11月27日下午，他在台北市某國宅遊戲區，看見鍾姓老師帶4名學童戶外活動，問學童們「你乖不乖，不乖我就打屁股」，趁學童在樹叢、溜滑梯嬉戲，朝其中1名男學童臀部戳弄數下，接著，男學童在攀爬架上，歐再隔著男學童外褲摸他下體。

法官開庭，歐否認犯罪，稱「我只是和小朋友玩，抱抱小朋友而已」，沒有用拐杖戳弄，也沒有動手摸小朋友下體；歐的律師說，歐高齡，有失智症，行為及記憶都被影響。

法官調查，連同被害人在內的4名學童，一致指證歐持拐杖追著被害人戳，鍾姓老師也稱，歐一開始問小朋友乖不乖，隨後就持拐杖作勢要戳，「每個靠近的他都想戳」，被害人也有向他表示被戳、摸。

合議庭認為，小朋友證詞雖有差別，卻有一致性，鍾姓老師與歐不認識，沒有誣陷必要，至於歐是否老到不能記憶，以他的就醫記錄看來，歐仍有行為及辨識能力，認定歐有罪。

判決指出，歐犯兒少法，刑期應加重，他年滿八十，刑期該減輕，量刑時先加後減；判決說，歐已屆高齡，卻利用兒童遊玩的機會性騷擾，造成兒童身心受創，連帶影響日後對感情、婚姻及親密關係的建立與人格發展，犯後態度不佳，毫無悔意，依法判刑。

圖為台北地院。記者王聖藜/攝影
圖為台北地院。記者王聖藜/攝影
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性騷擾記憶
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