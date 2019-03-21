不滿少算工資縱火釀3死 男子二審仍判死

2019-03-21 18:16 中央社 台中21日電



台中某設計公司員工李昆霖不滿何姓老闆少算工資，到公司樓下縱火造成3死，台灣台中地方法院一審判處死刑，上訴後台灣高等法院台中分院法官今天維持原判，仍可上訴。

台中高分院今天發布新聞稿表示，51歲的李昆霖原受僱於台中市中區光復路一家設計公司擔任油漆工，卻在工地飲酒遭何姓老闆告誡而辭職。

民國105年11月10日晚間何姓老闆與李昆霖在公司內結算工資，李昆霖認為工資少算而起口角；同日晚間李昆霖身上酒味過重，接連遭兩家客運拒載，在客運站吵鬧遭警方帶回派出所。

李昆霖心中積怨不滿，同年11月11日凌晨1時多到設計公司樓下潑灑松香水、油漆等易燃液體後縱火，火勢一發不可收拾，李昆霖見起火後離開現場。

火警造成何姓老闆56歲的父親與61歲大伯逃生不及死亡，何姓老闆住在一樓的爺爺雖由看護救出，但燒傷併發舊疾，也在火警發生後18天死亡。

台中地院審理時，李昆霖否認犯案，並向法官辯稱已有新工作，且他有夜間運動習慣，當天只是經過；不過，檢警調閱監視器發現李昆霖事發前手持點燃的香菸經過，不到1分鐘騎樓就冒火光，認定是由李昆霖縱火引發，一審依殺人、公共危險等罪判處死刑、褫奪公權終身。

案經上訴台中高分院，法官認李昆霖明知公司建築物內有人居住，且兩側連棟相鄰同為有人居住，公司1樓及騎樓堆放多項易燃液體的高危險場域，竟刻意潑灑易燃性液體引發火災，造成無法彌補的損害。

合議庭法官審酌李昆霖的縱火行為惡性重大至極，對社會安全危害性重大，已無需考量「教化可能性」，仍判處李昆霖死刑、褫奪公權終身，全案還可上訴。