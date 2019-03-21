油漆行員工縱火3死 二審認惡性重大至極判死刑

2019-03-21 17:20 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



台中市光復路油漆行員工李昆霖因工作時喝酒被告誡，又不滿工資短少，3年前到油漆行縱火，造成業者何姓兄弟慘死，何父因悲傷過度傷心而亡，一審法官認定他惡性重大至極，無從寬恕，依殺人等罪將他判處死刑，他不服上訴，台中高分院仍將他判死刑，褫奪公權終身。得上訴三審。

二審查出，李昆霖原受僱於何男經營的公司擔任油漆工，因在工地飲酒遭何告誡而辭職。105年11月10日晚上，李結算工資，雙方又因工資數額認知不同而略有不快。

同日稍晚李昆霖復因身上酒味過重，接連遭兩家客運拒載，當場喧鬧遭警方帶回派出所。李昆霖不滿與何間爭執，因而生報復之心，明知公司建築物係有人居住之住宅，其1樓及騎樓堆置甲苯等多樣危險性極高之易燃物。

同年11月11日凌晨，李進入公司騎樓，將易燃液體潑灑在騎樓東北側之1樓鐵門旁，以不詳方式將火源引燃，火勢瞬間外爆，李迅速離去。居住公司1樓照顧何男高齡85歲父親之外籍看護發現火災後，呼叫住在樓上的人逃生，並以輪椅將何姓老翁推出。

何姓老翁雖及時逃生，但二子慘遭燒死，何姓老翁受有身體10%體表面積度燒傷，住院期間因燒傷併發舊疾，於同年月29日，因肝硬化合併肺炎及器官衰竭死亡。