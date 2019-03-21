北市府工務局爆貪汙 廉政署搜索約談8人

2019-03-21 16:32 聯合報 記者 聯合報 記者 張宏業 ╱即時報導



法務部廉政署。聯合報系記者黃威彬／攝影 分享 facebook 廉政署接獲檢舉，指台北市府工務局衛生下水道工程處傅姓技工，涉嫌於2018年間，進行廠站與災難設備維護標案時，收受廠商賄賂，觸犯貪汙罪。

台北地檢署今天指揮廉政署搜索涉案廠商，北市府工務局衛生下水道工程處等9個地點，約談傅男等8人到案，除傅男外，另約談1名廠商，並搜索疑行賄的大譽環境公司，晚間移送北檢複訊。