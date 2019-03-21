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自助加油順手盜信用卡刷近萬元 貪財婦落網：深感後悔

2019-03-21 16:18聯合報 記者賴郁薇╱即時報導

基隆市高姓男子月初在八堵某加油站自助加油，油錶跳停後，旋即駕車駛離，完全把還插在加油機上的信用卡忘得一乾二淨，直到發現信用卡遺失，高男才緊急掛失。原以為掛失就沒大礙，沒想到高男一收帳單大驚，遺失信用卡竟在三天內被盜刷近萬元，趕緊報警。警方循線逮獲貪財的劉嫌，嫌犯到案坦承犯行，全案詢後依侵占、詐欺罪嫌送辦。

據警方獲報調查，發現涉盜刷信用卡犯嫌均在頂好、全聯等超市小額刷卡，藉以躲避簽名露餡，於是調閱店家附近監視器，卻礙於事發將近一個月，不少店家監視器畫面都已被覆蓋，警方只好擴大調閱附近路口監視器，過濾犯嫌人車，終於鎖定劉姓婦人涉嫌重大。

日前巡邏員警在碇內全聯附近發現一台機車特徵、駕駛長相均與劉嫌相符的婦人，隨即攔停盤查，幾經勸導，終於突破劉婦心防，坦承犯案。

經了解，劉婦在自助加油站加油時發現機台上插有一張未取出的信用卡，一時貪心就默默將卡片抽走，先到全聯超商試試看，盜刷成功後食隨知味，分三天連續在7間頂好、全聯等超市盜刷16筆、近萬元款項。劉婦落網後深感懊悔，表示願意賠償被害人所盜刷金額，但仍難逃法網，遭依侵占、詐欺罪嫌送辦。

警方呼籲民眾應謹慎保管金融卡等財物，一旦不慎遺失，除了辦理掛失之外，務必向信用卡公司確認遺失信用卡有無被盜刷，若發現盜刷情事，應立即向警方報案。

劉婦在自助加油站加油時發現機台上插有一張未取出的信用卡，一時貪心就默默將卡片抽走...
劉婦在自助加油站加油時發現機台上插有一張未取出的信用卡，一時貪心就默默將卡片抽走，三天內被盜刷近萬元，遭警方循線逮捕，詢後依侵占、詐欺罪嫌送辦。圖／基隆市警察局提供
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盜刷加油站詐欺
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