被控詐領公款 桃園市議長邱奕勝無罪確定

2019-03-21 16:33 中央社 台北21日電



桃園市議會議長邱奕勝被控在桃園縣議會副議長任內詐領公款，一二審均遭判有罪，更一審逆轉改判無罪。最高法院今天駁回檢察官上訴，邱奕勝無罪確定。

另方面，同案被告即邱奕勝的曹姓女助理更一審被依詐欺罪判處1年8月有期徒刑，及得易科罰金的4月徒刑，最高法院今天駁回上訴定讞。

桃園地檢署指控，邱奕勝民國94年擔任桃園縣議會副議長時，為慶祝曹女訂婚，讓曹女選購LV包向議會不實請款，又自93至95年間，授意曹女以餽贈、慰問等名目，利用私人發票詐領副議長辦公室經費，全案犯罪所得新台幣72萬餘元。

桃園地方法院一審依貪污治罪條例的利用職務機會詐取財物罪，判處邱奕勝8年徒刑，褫奪公權4年，曹姓女助理判刑3年8月，褫奪公權2年。

台灣高等法院二審仍認定邱奕勝有罪，判刑9年並褫奪公權4年，曹姓女助理判刑4年，褫奪公權2年。

高院更一審時，邱奕勝辯稱從未同意曹姓女助理以私人發票詐領公費，經合議庭調查曹女說詞，發現供述前後不一且有多處瑕疵，且無其他補強證據證明邱奕勝犯罪，認定邱並非曹女共犯，改判無罪。

案經上訴，最高法院認為，更一審逐一剖析訴訟資料，認定曹女犯罪，另以缺乏積極事證擔保曹女指證真確性為由，判決邱奕勝無罪，並無違背經驗法則與論理法則，檢察官上訴無理由，今天予以駁回，全案確定。