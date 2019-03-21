親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

顏清標賣手工水餃 網友試吃「開箱文」引熱議

綠委稱酒駕修法不能靠民粹意氣 網友留言灌爆批講幹話

李全教賄選案更一判4年 最高院今再發回更審

2019-03-21 14:48聯合報 記者林孟潔╱即時報導

台南市前議長李全教涉議長賄選案，被檢方依違反選罷法起訴，移審法院後裁定1500萬元交保，限制出境、出海、限制住居至今，台南高分院更一審判刑4年，褫奪公權5年，最高法院今天撤銷原判決，發回更審。

最高法院指出，更一審判決對於「企業家贊助（捐獻）」一事，具體內容不詳盡，無從評價是否足以影響或動搖谷暮•哈就的投票意向，原判決就此認定兩者有對價關係，此部分攸關事實認定，有待進一步說明；另外，究竟是屬於「賄賂」或是「不正利益」，判決相關說明有矛盾之處。

李全教賄選一案，一審判刑4年，二審認為沒有積極證據證明李全教和前南縣議員吳春成共謀，在議長選舉前探詢谷暮．哈就受賄支持李當議長的意願，與一審認定不同，改判3年6個月，褫奪公權5年，但被最高法院撤銷發回更審。

台南高分院更一審維持一審原判，依違反選罷法判刑4年，褫奪公權5年。最高法院今天再度撤銷原判決，發回更審。

李全教賄選案當時還引發時任台南市長的賴清德不進議會234天，李全教、羅進生、卓華民共同在2014年9月11日對谷暮．哈就行求賄選，李以「企業家贊助」、「搓退另一候選人，形成同額競選」條件，要谷暮．哈就議長票支持李，但被拒絕。

李全教。本報資料照片
李全教。本報資料照片
分享

李全教賄選選罷法
別人叫你買 我們就是要送你Switch，因為今天是 Lucky Day 啊！

相關新聞

南京東路無照飆速撞死3人 謝亞軒：一條命想賠50萬

2019-03-21 13:54

八年級超跑少東涉吸金跳票 債權人要找藏鏡人出面

2019-03-21 14:23

弟弟女友和前男友藕斷絲連 哥哥幫忙出氣遭亂刀刺死

2019-03-21 13:12

台南議會今不平靜！藍議員遭聲押 綠議員遭搜索

2019-03-21 13:11

醉男勸別酒駕 親友上陣6人混戰

2019-03-21 13:02

普悠瑪賠償林佳龍提1320萬賠償 家屬：不能接受

2019-03-21 12:39

國內首宗「痛痛女孩」告衛福部案 下月11日宣判

2019-03-21 12:38

他為遺產砍胞兄 殺紅眼見父親靈堂才後悔

2019-03-21 12:37

丈母娘也敢惹？ 辱「壞外家」後他的下場很慘

2019-03-21 11:56

7連霸議員涉貪被聲押 台南議會：判決未確定不影響權利

2019-03-21 11:51

罵退休警「流氓、黑道」周玉蔻賠15萬獲原諒換緩刑

2019-03-21 11:35

UCLA醫學院高材生訂購古柯葉來台 遭依運毒罪起訴

2019-03-21 11:34

氣爆補償 韓國瑜「愛與包容」高雄市府不告邱毅了

2019-03-21 11:22

長榮集團大房鬧內鬨 弟弟阻哥哥就任董事首吞敗仗

2019-03-21 11:21

電台主持人送白米涉賄遭起訴 檢：行為如日月之食焉

2019-03-21 10:58

台南議員洪玉鳳涉詐領助理費 南檢聲押禁見

2019-03-21 10:46

中華電信投資弊案 前主任秘書柴方文等3人交重保

2019-03-21 10:35

防檢濫訴條款？請問政客 到底誰在濫訴？

2019-03-21 09:41

未成年兒子打死人 父母連帶賠償710萬

2019-03-21 08:02

男子酒駕拒測 觀測沒過檢方准警強制酒測超標法辦

2019-03-21 01:37

假投資真掏空？ 中華電弊案 傳喚10人

2019-03-21 00:39

女山老鼠囂張嗆警拿出證據 這回人贓俱獲遭收押

2019-03-21 00:25

伸港鄉公所涉貪瀆案 法官諭令鄉長120萬元交保

2019-03-21 00:23

伸港鄉公所爆貪瀆 鄉長、代表會主席遭聲押

2019-03-20 22:53

投資失利 他為彌補子女竟大膽索賄200萬

2019-03-20 21:44

遭女檢摸乳自訴性騷擾 二審以逾告訴期限駁回定讞

2019-03-20 20:21

假整地非法棄置有害事業廢棄物 恐汙染地下水源

2019-03-20 19:50

意定監護初審過關 法務部：可指定監護人不合適再換

2019-03-20 19:45

「跟你講電話我車禍了」 她開車用手機代價374萬

2019-03-20 19:42

張書維疑公布被害人名字 社會局：屬實就開罰

2019-03-20 18:46

涉組織性買票 嘉南農田水利會主任被起訴

2019-03-20 18:01

飛車搶奪老婦腋下皮夾 男出獄又犯再關8月

2019-03-20 18:01

員工飆公務車遭扣牌 車非屬於他法官撤銷處分

2019-03-20 17:51

警專生跑3千測驗昏倒 教官遲延叫救護車遭起訴

2019-03-20 16:58

影／爆打領犬員只因重複檢疫 緬甸華僑遭法辦

2019-03-20 16:12

中州科大前董事長夫妻涉貪 彰檢起訴

2019-03-20 16:02

「猜猜我是誰」老梗詐騙上千萬 新店警逮8嫌

2019-03-20 15:28

砂石車違規超載 吃3罰單重罰14萬8千元

2019-03-20 15:27

中檢拍賣藍寶堅尼 以半價1200萬拍出

2019-03-20 14:31
看更多

熱門文章

斜背帶托出她的內在美 網友一看背景：師父想還俗了！

2019-03-20 18:42

結婚15年沒掃過夫家墓 今年卻要掃他的墓

2019-03-20 17:27

國道1號鼎金段重大連環撞 小車慘被夾聯結車中

2019-03-21 12:03

顏清標手工水餃開箱文 網友驚呼：這口味也太特殊

2019-03-21 09:51

27歲年輕媽熬夜滑手機猝死 發現時眼睛還盯著淘寶

2019-03-21 11:46

董娘偷吃公司執行長 對話紀錄驚見周董歌詞示愛

2019-03-21 10:02

「跟你講電話我車禍了」 她開車用手機代價374萬

2019-03-20 19:42

八年級超跑少東擁億元「義大利神獸」傳欠債20億遭砸店

2019-03-21 09:57

張書維出面澄清 認為女記者為了獨家新聞設局陷害

2019-03-20 17:30

影╱阿里山小火車與轎車擦撞 轎車3名乘客送醫

2019-03-21 10:29

水管漏水找警察？中警勤指中心要民找派出所引批評

2019-03-20 16:52

彰化男子疑厭世自焚 遺書嘆年輕時揮霍不懂節省

2019-03-20 20:19

工人加錯藥劑引劇毒釀2傷 桃市要求停工、罰3至30萬元

2019-03-20 15:59

金三角毒梟來台設點 警破獲1.5億元海洛因磚

2019-03-21 00:11

台南議員洪玉鳳涉詐領助理費 南檢聲押禁見

2019-03-21 10:46

氣爆補償 韓國瑜「愛與包容」高雄市府不告邱毅了

2019-03-21 11:22

長榮集團大房鬧內鬨 弟弟阻哥哥就任董事首吞敗仗

2019-03-21 11:21

搓乳女檢嗆越配「愛騙台灣男人錢」 彰檢：分案調查

2019-03-20 17:37

繼父「晚安吻」竟藏惡狼的舌頭 姐妹花怕生氣不敢反抗

2019-03-20 19:55

「猜猜我是誰」老梗詐騙上千萬 新店警逮8嫌

2019-03-20 15:28

罵退休警「流氓、黑道」周玉蔻賠15萬獲原諒換緩刑

2019-03-21 11:35

醫師旅日遭打掛彩質疑台警推案 中市警：積極偵辦中

2019-03-20 15:52

台南議會今不平靜！藍議員遭聲押 綠議員遭搜索

2019-03-21 13:11

女記者被性侵未遂 張書維反控是對方設局陷害

2019-03-20 17:10

新莊冷凍倉儲工廠失火 設備燒光無人傷亡

2019-03-20 16:36

竹縣男不僅盜伐家鄉林木 還販毒給部落族人

2019-03-20 15:41

影╱恐怖情人！女怒前男友劈腿 持刀刺他臉及頸

2019-03-21 10:31

影／超有心！ 台南警察提供安全帽配戴保平安

2019-03-20 15:58

7連霸議員涉貪被聲押 台南議會：判決未確定不影響權利

2019-03-21 11:51

吸毒女子稱任「鐘點情人」時薪2千 約男客上摩鐵

2019-03-20 19:14

普悠瑪賠償林佳龍提1320萬賠償 家屬：不能接受

2019-03-21 12:39

伸港鄉公所涉貪瀆案 法官諭令鄉長120萬元交保

2019-03-21 00:23

Uber Eats外送運毒 新北檢查獲藥頭約百人

2019-03-20 19:37

投資失利 他為彌補子女竟大膽索賄200萬

2019-03-20 21:44

假整地非法棄置有害事業廢棄物 恐汙染地下水源

2019-03-20 19:50

遭女檢摸乳自訴性騷擾 二審以逾告訴期限駁回定讞

2019-03-20 20:21

永和分屍案 刀具店老闆曾問吳宣：你幫外國人買東西嗎

2019-03-20 18:36

顏清標賣泰式打拋豬水餃 商標早在他選立委時就想好了

2019-03-21 13:21

貨車肇事逃逸？ 女大生騎車「雷殘」受傷

2019-03-20 15:26

未成年兒子打死人 父母連帶賠償710萬

2019-03-21 08:02
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top