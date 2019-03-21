李全教賄選案更一判4年 最高院今再發回更審

2019-03-21 14:48 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



台南市前議長李全教涉議長賄選案，被檢方依違反選罷法起訴，移審法院後裁定1500萬元交保，限制出境、出海、限制住居至今，台南高分院更一審判刑4年，褫奪公權5年，最高法院今天撤銷原判決，發回更審。

最高法院指出，更一審判決對於「企業家贊助（捐獻）」一事，具體內容不詳盡，無從評價是否足以影響或動搖谷暮•哈就的投票意向，原判決就此認定兩者有對價關係，此部分攸關事實認定，有待進一步說明；另外，究竟是屬於「賄賂」或是「不正利益」，判決相關說明有矛盾之處。

李全教賄選一案，一審判刑4年，二審認為沒有積極證據證明李全教和前南縣議員吳春成共謀，在議長選舉前探詢谷暮．哈就受賄支持李當議長的意願，與一審認定不同，改判3年6個月，褫奪公權5年，但被最高法院撤銷發回更審。

台南高分院更一審維持一審原判，依違反選罷法判刑4年，褫奪公權5年。最高法院今天再度撤銷原判決，發回更審。