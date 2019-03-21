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八年級超跑少東涉吸金跳票 債權人要找藏鏡人出面

2019-03-21 14:23聯合報 記者陳宏睿╱即時報導

八年級的陳姓傳產業少東，去年因擁有12輛超跑，代理義大利超跑品牌「Mazzanti」而聲名大噪，但傳出跳票的民事糾紛，14日更有數十名債權人到陳位於西屯區的經銷據點「搬貨」彌補損失，一名陳的友人爆料，上月底早已陸續跳票，金額百萬至千萬都有，現在債權人找不到陳，已經準備要找另名經手陳金流的楊姓男子，希望能找到楊出面，處理債務，以彌補損失。

陳的友人表示，認識陳已兩年多的時間，對陳的財力與資力持保留態度，但陳「敢講、敢衝」，常透過古董、名車、紅酒、鑽石等名義，在車界招攬投資，因陳在去年間廣泛獲得媒體報導，不少投資人被陳的口才說服，加入投資，投資金額在百萬至千萬元都有，但他沒有涉入，所以沒詳問投資細節。

陳友人表示，在上月底二二八連假期間，陳的支票就陸續跳票，跳票後朋友間蒙受損失，互相詢問才傳開來，金額從一百萬至五千萬之數都有，因陳一直未妥善處理，情況才會失控，14日才會爆發有債權人齊聚到車行搬貨抵債的情形。

陳友人透露，其實認識陳的都知道，陳的金流都是同公司擔任總經理的楊姓男子經手，楊才是幕後藏鏡人，且不少債權人都認為，既然現在找不到陳出面處理債務，已鎖定楊，要找楊出面。

台中市陳姓傳產業少東（左）經營超跑失利，傳欠下鉅額債務，有債權人爆料楊姓男子（右...
台中市陳姓傳產業少東（左）經營超跑失利，傳欠下鉅額債務，有債權人爆料楊姓男子（右）是經手金流的藏鏡人，現在也要找楊出面處理債務。圖／讀者提供
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