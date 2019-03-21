南京東路無照飆速撞死3人 謝亞軒：一條命想賠50萬

2019-03-21 13:54 聯合報 記者 聯合報 記者 王聖藜 ╱即時報導



圖為台北地院。記者王聖藜/攝影 分享 facebook 男子謝亞軒與友人黃佑呈分開2部出租車，在台北市街頭無照飆速，謝失控撞死3人，謝、黃都被依公共危險致死罪嫌起訴；台北地院今天開調解庭，謝對死者遺照磕頭，謝母出庭表示，願意幫兒子付3條人命各50萬元賠償金，但未被被害人家屬接受。

檢察官指控，去年10月11日傍晚6點，22歲的謝亞軒開著租來的黑色轎車，與友人黃佑呈駕駛的白色轎車從台北市「小巨蛋」旁的健康路一路狂飆，謝亞軒在南京東路4段違規開上公車專用道，撞死黃姓資源回收夫婦、大樓保全員共3位路人。

謝亞軒今天與母親一起參與調解，死者黃姓資源回收夫婦的長子用手機秀出父母生前的合照，要求謝亞軒當場磕3個響頭，謝順意下跪磕3個響頭連稱「對不起、對不起」，謝的律師則表示，謝家人願意賠償3名死者共150萬元。

黃姓夫婦的長子對賠償條件不滿意，一度想持保溫杯砸向謝亞軒，他說，謝家人闖禍後一通電話都沒打過，也沒有說過一句道歉，希望法官不要讓謝亞軒交保；死者大樓保全員的妻子說，謝是累犯，應該判重刑才對；被害人的家屬分別表示「3條人命怎麼能以150萬元打發？」、嗆謝母「300萬買妳兒子的命要不要？」，調解失敗。

調解破局之後，法官接著開準備程序庭。法官問謝亞軒為何沒有提出自己的賠償方案，蒞庭檢察官說3條人命只賠150萬太誇張；謝亞軒承認刑度輕的過失致死罪，不承認刑度重的公共危險致死罪，謝強調，他當天沒有飆車競速，只是想跟車，還稱平時不會開快車，庭審後被諭知還押台北看守所。