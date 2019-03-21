台中刈包店老闆打死員工 一審判無期徒刑

2019-03-21 13:15 中央社 台中21日電



台中市經營刈包店的黃姓男子，因不滿欠他債務的林姓員工要離職，憤而持鐵鎚將對方毆死；黃男辯稱是正當防衛，台中地院法官不採信他的說法，今天判處無期徒刑，可上訴。

台灣台中地方法院判決書指出，47歲黃姓男子在台中市東區建成路經營刈包店，2年前他的員工鄒男與林男發生行車糾紛，雙方以新台幣130萬元和解，因林男無力支付當中30萬元，106年5月2日由老闆黃男先代林男支付30萬元給員工鄒男，條件是林男要到黃男的刈包店工作抵債。

但同年5月17日上午，林男向黃男表明要離職，黃男以待新員工到職後才能離職拒絕，雙方因而發生爭執。黃男認為，林男未能感念先前協助處理行車糾紛，且未體恤經營的辛苦，憤而拿出店內的鐵槌，朝林男頭部、頸部、胸部與四肢猛力毆擊逾百下，林男因此不適趴在桌上。

同日中午12時多，林男因全身多處鈍性傷，造成心因性休克死亡，經黃男發現林男姿態有異，在當日晚間10時多在友人陪同下，前往台中市警察局第三分局立德派出所自首，經移送台中地檢署後被依殺人罪嫌起訴。

黃男到案時辯稱，當時林男先用辣椒醬玻璃瓶攻擊他，才會持桌上的的鐵鎚抵抗；之後林男又用店內的椅子要反擊，才會繼續持鐵鎚亂揮，並提出自己交保後拍攝的受傷照片，強調是屬於正當防衛。

但法院審理時查出，黃男對死者攻擊在身上的面積相當大，且揮擊的次數非寡，毆擊的力道相當重，殺害的犯意甚堅，絕非僅止於傷害的意思；且黃男提出的照片，與當時到警局自首時，警方拍攝的人犯照片比對，兩者頭髮長度差距甚大、明顯是偽造，因此正當防衛無可採信。

台中地院法官審酌，黃男多次持鐵鎚攻擊被害人致死，手段凶殘、傷勢狀況慘不忍睹，且迄今未與被害人家屬達成和解，犯案後掩飾犯行，但因自首符合減刑要件，今天依殺人罪判處無期徒刑、褫奪公權終身，可上訴。