普悠瑪賠償林佳龍提1320萬賠償 家屬：不能接受

2019-03-21 12:39 聯合報 記者 聯合報 記者 尤聰光 ╱即時報導



立法院交通委員會今天到台東縣政府舉行普悠瑪事故服務概況說明會，交通部長林佳龍及台鐵局局長張正源出席與會，過程中，對於18位罹難者賠償金問題，林佳龍以2007年台鐵大里事件為基礎，提出每人賠償1320萬元（含補償金530萬）的建議，但家屬不願接受，認為普悠瑪事件是台鐵整個系統結構的問題，不該混為一談。

林佳龍表示，鐵道事故的賠償標準都有任何的方案計算及原則，他提出1320萬元是建立之前的大里事故960萬元為基礎，再參考大里事故是ATP系統故障造成，他認為普悠瑪事故是台鐵再犯，所以要乘以一定的比例，另外普悠瑪事故還有系統性的問題，所以還要多加一成，但這是參考，並不是定案，大家可以在這基礎上一起來想怎麼去計算。

普悠瑪事故服務概況說明會，由立委童惠珍及劉櫂豪主持，包括交通部長林佳龍、台鐵局局長張正源及台東縣長饒慶鈴出席與會，普悠瑪事故罹難家屬及部分受傷乘客也受邀到場；說明會一開始由台鐵官員針對普悠瑪事故5個月來的作為進行簡報，並說明相關賠償金額的給付情形，林佳龍也針對賠償事宜，提出他試算過後的建議，但不被罹難家屬接受。

「他們一定不會接受這樣的賠償」普悠瑪事故自救會長，也是董家大女兒董小羚說，光以大里事件和普悠瑪事故搞再一起，就無法接受了，明明這兩件事故完全都不同，卻要一直要以大里事件為標準？賠償金就是賠償金，補償金就是補償金，但最後台鐵硬要把他弄在一起，根本是在欺騙家屬。

另也有家屬不滿表示，補償金530萬就是補償罹難者，賠償金就不應該包含補償金在內，他們很想和解，但台鐵至今都沒有誠意，還在談賠償標準依據，人已經死了，還談什麼依據，實在是太扯了。