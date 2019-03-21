國內首宗「痛痛女孩」告衛福部案 下月11日宣判

2019-03-21 12:38 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



北部一名女學生Bella前年施打HPV二價疫苗第二劑後出現身體疼痛，父親向衛福部申請救濟，但經決議她本身就有幼兒型多發性關節炎，身體反應與施打疫苗無關。Bella父親訴願失利後提告，請求法院撤銷原處分並命重新審議併求償近90萬元。台北高等行政法院今言詞辯論終結，訂4月11日宣判。本案是國內首宗HPV疫苗疑似受害家屬控告公部門的個案。

2016年9月30日，14歲的國二女學生Bella接種公費疫苗後，開始全身各處疼痛，經小兒科醫師診斷書為多發性關節炎，並寫下「疑似疫苗接種後遺症」。再經血液檢查、風濕免疫科會診，女孩最終被診斷罹患「幼兒型多發性關節炎」。

父親向衛福部申請預防接種受害救濟。預防接種受害救濟審議小組（VICP）給予三萬元醫療費用補助，但判定與疫苗無關。理由包括：「Bella施打第二劑才產生不良反應，打第一劑疫苗時並未出現。」、「二價雖標註可能引發肌痛跟關節痛，但並沒有產生『多處關節痛』的相關文獻。」

北高行今上午進行言詞辯論，Bella父親委任律師方文獻主張，女孩在施打疫苗前都沒「關節炎、痛」，卻在6日後出現疼痛反應，自此陸續看46次診，發生的症狀符合健保重大傷病，且國外相關研究資料顯示兩者有相當關聯性。

他主張，依據行為時的（修正前）《預防接種受害救濟基金徵收及審議辦法》第7條、第7之1條、第7之2條及行政程序法第5條、傳染病防治法第30條規定，衛福部應補償醫療費用、增加生活需要支出、精神慰撫金共89萬2892元。

衛福部委任律師高振格辯稱，女孩是罹患幼兒型多發性關節炎，仿單是記載「關節痛」非「關節炎」。前者是症狀、感受，後者是疾病，而疾病會有痛的感受；且施打後發生不良反應雖是密切的，但不能僅以時間性即證明有因果關關係，要以醫學實證研究佐證。

庭末，審判長蕭忠仁諭知，有無因果關係合議庭會再審酌，全案辯論終結。改訂4月11日宣判。雙方代理人均表示不會到庭聽判。