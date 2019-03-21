他為遺產砍胞兄 殺紅眼見父親靈堂才後悔
新北一名劉姓男子去年10月父親甫過世，隔月即因遺產談不攏，持刀揮向胞兄，把人砍到血流如注，後來見兄長奄奄一息，又看到客廳裡的父親靈堂，才驚覺自己鑄下大錯，打電話自首求救；新北地院審理此案，劉坦承不諱。由於劉獲胞兄原諒，合議庭最後依殺人未遂罪判他有期徒刑2年、緩刑5年，另須接受8場法治教育課程。
判決指出，劉男父親去年11月24日與兄弟姊妹在家中客廳討論父親遺產如何分配時，因為意見不合，被要求搬出去住，所以心生不滿，說了一句「我今天很不高興」，隨即持水果刀朝胞兄頭部、頸部和胸部揮砍。其兄因為身中多刀，血流如注，當場昏厥，送醫急救後還一度被發病危通知，所以劉被認定有殺人未遂嫌疑。
法院審理時，劉對犯行坦承不諱，供稱自己是一時衝動，才會持刀砍人，後來看到父親靈堂，就後悔自己做的事情；劉的哥哥康復後也表示，事發之後，弟弟的言行舉止有了改變，心態也非常平靜，遇到事情也會詢問家人的意見，為了弟弟的家庭圓滿，願意原諒弟弟，希望法院給他自新和緩刑機會。
法院認為，劉男犯後向警方自首，符合減刑條件，其在審理時也坦承不諱，素行良好，再加上劉兄當庭替他求情，認為其應以知所警惕，因此量處2年刑期之後，也宣告緩刑5年，行期間交付保護管束，禁止對胞兄再施暴，且須接受8場法治教育課程。
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