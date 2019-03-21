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罵退休警「流氓、黑道」周玉蔻賠15萬獲原諒換緩刑

2019-03-21 11:35聯合報 記者林孟潔╱即時報導

媒體人周玉蔻前年4月錄年代電視台「新聞追追追」節目，不滿來賓、台灣警察協會創會執行長陳志傑的發言，連續罵陳「流氓嘴臉」、「黑道」，陳提告，一審依公然侮辱罪判周拘役50日，得易科罰金。周上訴二審，以15萬1千元和陳和解，希望法院能判她無罪或免刑、緩刑。高等法院今天宣判，認為周已支付賠償金，陳也表示不追究，改判拘役30日，緩刑2年確定。

周玉蔻2017年4月6日傍晚4點多在節目上罵陳「流氓嘴臉」、「黑道」、「流氓」，但她否認公然侮辱犯行，辯稱當天是在討論警察年改，提到她哥哥是警官退休、支持年改，陳很兇悍、敲桌子問她哥哥名字；她認為陳談話離題，講到她學歷、外貌，又挑撥階級、歧視女性，人身攻擊，陳的問題、口氣，就跟平常碰到的流氓、黑道語氣一樣。

周曾說，陳志傑的語氣令她害怕，就跟流氓嘴臉一樣，平常很多人私下都說警察行為讓人民反感時，就是「有執照的流氓」，推稱這是一般社會上對警察做出不當言論時的基本評論，當天討論重大公眾議題，屬新聞自由範圍。

一審認為，攝影棚有多位來賓和工作人員，節目又播送給不特定人共見共聞，屬「公然」，周玉蔻發表足以貶損陳名譽和人格的言論，行為可議，且未與陳和解、賠償損害或取得原諒，判拘役50日。

二審期間，周與陳以15萬1千元和解，不過本案屬告訴乃論之罪，一審判決前的和解法院才能判不受理，如果進入二審，訴訟程序仍要進行。

高院認為，周玉蔻是知名公眾人物，當知她的言論比一般人更容易引起公眾關注，影響深院，卻在電視政論節目貶損陳的名譽、人格權，行為可議，但考量她已經和陳達成和解，支付賠償金，陳也表示不予追究，撤銷原判決，改判拘役30日，緩刑2年確定。

周玉蔻。本報資料照片
周玉蔻。本報資料照片
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警察周玉蔻黑道
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