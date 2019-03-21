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長榮集團大房鬧內鬨 弟弟阻哥哥就任董事首吞敗仗

2019-03-21 11:21聯合報 記者林孟潔╱即時報導

長榮集團董事張國華（左）挺柯麗卿（右）連任董座。 聯合報系資料照
長榮集團董事張國華（左）挺柯麗卿（右）連任董座。 聯合報系資料照
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長榮集團創辦人張榮發過世後，由大房主導事業，卻爆發二子張國明、三子張國政，不滿長子張國華與老臣柯麗卿續掌長榮國際董事長，提起4件民事訴訟，另聲請定暫時狀態假處分，請求禁止「哥哥派」行使董監事職權，阻擋明日7席董監事就任，台北地方法院今天裁定駁回「弟弟派」的聲請，可抗告。

據鏡週刊報導，長榮集團鬧內鬨，大房三個兒子分成兩派，「哥哥派」是長子張國華、楊美珍夫婦及柯麗卿、戴錦銓；「弟弟派」是次子張國明、張聖皓父子與三子張國政為首。

而長榮國際公司今年2月11日召開股東會改選董監事，「哥哥派」張國華與柯麗卿連手，在7席董監事中拿下3董1監，「弟弟派」張國明以祥陽慈善基金會拿下一席董事席次、張國政以政慧發展社會福利慈善事業基金會拿下一席董事、張國政親戚謝國獻拿下一席監事。

但「弟弟派」不滿由柯麗卿擔任長榮國際董事長，向法院提出4件本案訴訟，要求宣告長榮國際公司股東會決議無效、7席董監事應全面退出、確認董事長行為無效、要求法院指定管理人接管張榮發基金會等。

另外，「弟弟派」向法院提出定暫時狀態假處分，認為在本案訴訟判決確定前，禁止柯麗卿行使長榮國際公司董事長和董事職權、禁止張國華等人行使長榮國際公司董事職權。

台北地方法院認為，「弟弟派」提出的本案訴訟，是以長榮國際公司為被告，爭執股東臨時會的決議效力，並非和「哥哥派」等人之間的爭執，故雙方沒有爭執的法律關係存在，與定暫時狀態假處分的要件不合。

裁定指出，雖然「弟弟派」主張長榮國際公司資產高達數百億元，且對海內外事業均具重大影響力，若日後本案訴訟確認「哥哥派」和長榮國際公司之間沒有委任關係、股東會決議無效，將嚴重影響公司和股東利益，也提出股東持股資料、公司年報等佐證，但依資料僅能看出「弟弟派」的持股狀況、公司資產負債等，無法直接推論具體損害為何。

法官認為，定暫時狀態處分是因防止發生重大損害，或是避免急迫危險，但「弟弟派」沒有闡明處分的必要性，「弟弟派」沒有提出任何對長榮國際公司的未來規劃，或「哥哥派」當選董監事會有什麼重大損害或急迫危險，只有模糊、抽象的敘述，無法認定有處分必要性。

裁定指出，若聲請獲准，因沒有董監事執行職務，而使長榮國際公司的業務停滯，嚴重戕害長榮集團個公司的運作，造成無法回復的損害，且此案涉及公司經營權之爭，需要以較高度的保全必要性為准許要件，但「弟弟派」聲請處分可獲利益，並未大於公司利益，相關損害也無法和公司整體營運的損失相比，認定沒有保全必要性。

最後，雖然「弟弟派」主張若聲請處分獲准，可依法向法院替長榮國際公司選任臨時管理人，不會影響公司正常經營，但法院認為，選任臨時管理人和長榮國際公司本於自治原則、多數決經股東會決議選任的經營團隊，無法等同視之，故駁回「弟弟派」的聲請。

長榮張國政保全
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