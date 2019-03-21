電台主持人送白米涉賄遭起訴 檢：行為如日月之食焉

2019-03-21 10:58 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



無黨籍桃園市洪姓市議員候選人去年底涉嫌以贈送白米方式行賄，檢方查出，洪為某廣播電台台長、節目主持人，卻在表達參選意願後，仍贈送每包3公斤約110元的白米給選民，去年10月遭檢調搜索，複訊後50萬元交保，檢方偵結，認定他提早賄選犯意昭然若揭，依違反選罷法起訴。

檢調指出，洪（57歲）在去年底3月底已決意參選桃園市議員，另在5月5日成立「賜教處（競選處）」，並在廣播節目中向聽眾宣布參選決定，卻藉著「送好米結善緣」免費贈米活動名義，邀集桃園區有地緣、人脈的不特定民眾，而電台工作人員則穿競選衣物到場。

洪並在台上發表競選言論、向民眾致意請求支持拜票，結束後洪就逐一向到場人贈送1包白米（重3公斤，價值約110元），上方還貼有廣播電台、服務協會等聯名貼紙。

檢方訊時，洪坦承送白米，但辯稱說在他的想法，正式登記後才有候選人身分，這些和選舉有關的東西都不應該出現在活動，但贈白米已經行之有年，不是為了選舉才舉辦，且贈送對象也不局限於涉及桃園區的有投票權人。

洪還說，他不知道在活動中向民眾傳達自己要參選的決定、政見，並公開尋求民眾支持，是否能夠加深選民對他的印象與支持，但希望能有用等語。

檢方查，洪在去年8月29日完成登記，但在正式取得候選人資格前，就在3月、5月決意參選、向民眾宣布，隨後在5月、6月、7月及8月持續辦競選活動送白米，顯然有提早預為賄選行為，加上送米時間和11月24日正式投票日相距甚近，賄選犯意昭然若揭。

檢方認為，本案白米雖非價值不菲之物，但為常見主食，且贈送1包達3公斤，非僅短暫食用之物，根據常情雖然算是小利，但仍相當實惠，其經濟效用與實用性與其他競選活動中贈送的帽子、扇子，或衛生紙等有別，具有一定影響投票意向效用。