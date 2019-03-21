台南議員洪玉鳳涉詐領助理費 南檢聲押禁見

2019-03-21 10:46 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



國民黨籍台南市議員洪玉鳳被控詐領助理補助費，檢方等昨赴議員服務處、議會研究室及住所等18處執行搜索，扣得電磁紀錄、帳冊等物，傳訊15人到案，經訊問後發現洪涉嫌於擔任第1、2、3屆市議員期間，以人頭擔任助理或以少報多，向市議會詐領議員助理補助費等款項，認洪及先生涉犯貪汙治罪條例、偽造文書等罪嫌重大，今天向台南地院聲請羈押禁見。

另人頭郭姓助理具保50萬元，其餘均請回。檢方表示，本案將由檢察官深入調查，釐清詐領金額、共犯等全部犯罪事實。

洪玉鳳為原台南市議會第13-16屆議員，縣市合併升格第1-3屆議員，是資深議員，消息傳出，同事也感意外。然而，台南縣市合併升格以來，陸續有楊麗玉、陸美祈、吳通龍、陳文科等多位議員，被控詐領助理費等情事，官司纏身，甚有繳回助理費，換得緩刑。

檢察官黃淑妤偵辦洪玉鳳涉詐領助理補助費，分赴洪服務處、台南市議會研究室、住所等18處執行搜索，扣得電磁紀錄、帳冊等物，傳訊15人到案，經漏夜傳訊，檢方發現洪涉嫌於擔任第1-3屆市議員期間，有以人頭擔任助理或以少報多，向台南市議會詐領議員助理補助費等款項約百萬元。