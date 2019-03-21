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八年級超跑少東擁億元「義大利神獸」傳欠債20億遭砸店

中華電信投資弊案 前主任秘書柴方文等3人交重保

2019-03-21 10:35聯合報 記者白錫鏗╱即時報導

中華電信旗下子公司中華投資前年投資愛唱久久音樂科技公司1億元爆弊案，台中地檢署昨傳訊前中華電信主任書柴方文等10人漏夜調查，查出中華投資違反該公司的投資管理要點、未把關，取得顯不相當竹的持股比率，訊至今天清晨，訊後以涉嫌背信、違反證交法的非常規交易，命柴方文以120萬交保、前中華投資總經理宋雲峰、業者林文信各以100萬交保，其餘7人請回。

中檢襄閱主任檢察官謝謂誠表示，愛唱久久音樂科技公司106年元月間實收資本額僅30多萬，同年7月間業者增資1000萬，同年8月間中華投資股份有限公司投資1億元，卻僅取得該公司總持股的13分之1，造成投資失利。

肅貪組檢察官昨天指揮法務部調查局台中市調查處、中機站30多名調查員，前往台北中華電信總部、中華投資公司調閱資料，帶回前中華電信主任祕書柴方文、前中華電信投資長兼中華投資總經理的宋雲峰、愛唱久久公司老闆林文信夫婦，以及中華電信、中華投資公司主管等10人到案，帶回台中市調查處調查。

檢調查出，中華投資前年間投資愛唱久久音樂科技公司1億元，僅取得顯不相當的持股比率，違反中華投資公司投資管理要點，造成公司投資嚴重失利。 檢察官訊至今天清晨，以涉嫌違反證交法的非常規交易、背信等罪嫌，命柴方文以120萬交保，宋雲峰及業者林文信各以100萬交保，其餘人請回。

中華電信旗下子公司中華投資前年投資愛唱久久音樂科技公司1億元爆弊案，台中地檢署昨...
中華電信旗下子公司中華投資前年投資愛唱久久音樂科技公司1億元爆弊案，台中地檢署昨傳訊前中華電信主任書柴方文等10人漏夜調查，訊後以涉嫌背信、違反證交法的非常規交易，命柴方文以120萬交保、前中華投資總經理宋雲峰、業者林文信各以100萬交保。圖／本報資料照
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