親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

男子酒駕拒測 觀測沒過檢方准警強制酒測超標法辦

2019-03-21 01:37聯合報 記者黃宣翰╱即時報導

台南市48歲吳姓男子涉嫌約10年前酒駕撞死人，但10年來他4度酒駕，昨天凌晨他涉嫌酒後騎機車被員警攔下，吳醉到身分證字號都說不出來，高喊:「拒測、拒測」，還告訴員警他不會繳納拒測的9萬罰單，再買輛二手機車比酒測罰9萬元划算。警方對他實施酒駕觀測表沒有通過後，向南檢申請抽血許可，強制對吳抽血，換算下來酒測高達1.2毫克，依公共危險罪嫌送辦。

警方說，法律雖規定可拒測，但有人拒測後不繳罰款，根本對酒駕者沒有嚇阻作用，應該修法防堵漏洞。

台南市警二分局民權派出所，昨天凌晨1點多在忠義路二段巡邏時，發現吳逆向騎機車被警方攔查，吳下車後無法說出自己的身分證字號，只說要拒測，車子讓警方扣，反正他之後也不會不繳罰單，再買一輛機車還比酒測划算，但警方依據他無法報出身分證字號，認為他已經爛醉，對他實施酒測觀測表。

吳無法通過酒測觀測表的畫同心圓、走直線與單腳站立3項測驗，警方向檢察官申請鑑定許可書，對吳強制抽血，換換酒測高達1.2毫升，將他依據公共危險罪嫌移送南檢法辦。

警方查出，吳是廚師，約10年前涉嫌酒後駕車撞死一名老人後，沒有改過，仍然繼續喝酒騎車，在10年內2度酒駕被移送，汽車和機車駕照都被吊銷，吳向警方透露，他拒測後車子被扣，不繳9萬元罰款，再花2、3萬元買中古機代步。

台南市48歲吳姓男子涉嫌酒後騎機車被員警攔下，吳醉到身分證字號都說不出來，高喊:...
台南市48歲吳姓男子涉嫌酒後騎機車被員警攔下，吳醉到身分證字號都說不出來，高喊:「拒測、拒測」，警方對他實施酒駕觀測表沒有通過後，向南檢申請抽血許可，強制對吳抽血，換算下來酒測高達1.2毫克，依公共危險罪嫌送辦。記者黃宣翰／翻攝
分享

酒駕身分證罰單
別人叫你買 我們就是要送你Switch，因為今天是 Lucky Day 啊！

相關新聞

投資失利 他為彌補子女竟大膽索賄200萬

2019-03-20 21:44

彰化伸港鄉公所涉貪瀆 鄉長、代表會主席聲押

2019-03-20 11:19

遭女檢摸乳自訴性騷擾 二審以逾告訴期限駁回定讞

2019-03-20 20:21

假整地非法棄置有害事業廢棄物 恐汙染地下水源

2019-03-20 19:50

意定監護初審過關 法務部：可指定監護人不合適再換

2019-03-20 19:45

「跟你講電話我車禍了」 她開車用手機代價374萬

2019-03-20 19:42

伸港鄉公所涉貪瀆案 法官諭令鄉長120萬元交保

2019-03-21 00:23

張書維疑公布被害人名字 社會局：屬實就開罰

2019-03-20 18:46

涉組織性買票 嘉南農田水利會主任被起訴

2019-03-20 18:01

飛車搶奪老婦腋下皮夾 男出獄又犯再關8月

2019-03-20 18:01

員工飆公務車遭扣牌 車非屬於他法官撤銷處分

2019-03-20 17:51

警專生跑3千測驗昏倒 教官遲延叫救護車遭起訴

2019-03-20 16:58

影／爆打領犬員只因重複檢疫 緬甸華僑遭法辦

2019-03-20 16:12

中州科大前董事長夫妻涉貪 彰檢起訴

2019-03-20 16:02

「猜猜我是誰」老梗詐騙上千萬 新店警逮8嫌

2019-03-20 15:28

砂石車違規超載 吃3罰單重罰14萬8千元

2019-03-20 15:27

中檢拍賣藍寶堅尼 以半價1200萬拍出

2019-03-20 14:31

山老鼠女嫌嗆警「有證據抓我啊！」 果然2個月後遭逮

2019-03-20 14:27

醫師日本遭台灣人毆傷 控訴返台報警各單位互踢皮球

2019-03-20 13:52

酒駕累犯到靈堂上課 台中預計4月試辦

2019-03-20 13:50

扯！怕學生輸掉比賽 國小老師偽造學籍找槍手上陣

2019-03-20 13:50

怕法官聽不懂台語 慈湖潑漆青年開庭要求「台語通譯」

2019-03-20 13:24

海軍副參謀長遭控A勞軍錢 「未入私囊」二審仍無罪

2019-03-20 13:20

中華電信投資愛唱久久爆弊案 中檢搜索帶回10人

2019-03-20 12:52

搓乳女檢又一樁！莊珂惠遭爆嗆越配「越南女人愛騙錢」

2019-03-20 12:31

中風老翁指控遺棄 髮妻痛心揭發：是他跟小三跑了

2019-03-20 12:16

綠島重刑犯誣告獄管人員性侵 花蓮高分院判刑10月

2019-03-20 11:44

痛毆醉女友任她被撿屍身亡 惡男和友人全得入獄

2019-03-20 11:37

八年級生成賭場大亨收注700萬 找同學裝嫩妹誆陸客

2019-03-20 11:36

為明年反賄選做準備 選罷法緩起訴處分被告排排坐

2019-03-20 11:03

中檢拍賣藍寶堅尼 傳產業者1200萬元拍下說「值得」

2019-03-20 11:01

漲房租不成竟放火燒死無辜房客 房東二審仍判無期徒刑

2019-03-20 10:53

桃園八德國小火災 家長急衝學校接孩子：嚇死了

2019-03-20 10:10

影╱北市夾娃娃店迪士尼商品 全是仿冒假貨

2019-03-20 09:16

5千萬包養…被拋棄 僅2百萬元…算詐欺

2019-03-20 01:09

欣銓併購全智科 20人涉內線

2019-03-20 00:54

所長假募款私吞5萬 詐欺變貪汙罪二審重判

2019-03-19 20:39

「落漆BMW」陸籍船違規越界捕蝦蟹 船長：後悔到搥心肝

2019-03-19 20:17

兆豐案外案 南國熙遭告發涉洗錢獲不起訴

2019-03-11 11:04
看更多

熱門文章

遊日在機場惹惡煞被痛毆 他遭嗆：回台要你好看！

2019-03-20 10:33

國會助理爆性醜聞！對女記者強脫衣褲霸王硬上弓

2019-03-20 09:27

斜背帶托出她的內在美 網友一看背景：師父想還俗了！

2019-03-20 18:42

桃園八德國小火災 家長急衝學校接孩子：嚇死了

2019-03-20 10:10

警扮農夫智破田中央毒品暢貨中心 起獲逾3公斤毒品

2019-03-20 12:07

她離婚後沒辭祖 女兒高燒不退拜別後竟秒退燒

2019-03-20 14:03

張書維出面澄清 認為女記者為了獨家新聞設局陷害

2019-03-20 17:30

「跟你講電話我車禍了」 她開車用手機代價374萬

2019-03-20 19:42

林園台石化又驚傳火警 槽車起火幸無人傷亡

2019-03-20 11:18

工人加錯藥劑引劇毒釀2傷 桃市要求停工、罰3至30萬元

2019-03-20 15:59

中華電信投資愛唱久久爆弊案 中檢搜索帶回10人

2019-03-20 12:52

水管漏水找警察？中警勤指中心要民找派出所引批評

2019-03-20 16:52

搓乳女檢又一樁！莊珂惠遭爆嗆越配「越南女人愛騙錢」

2019-03-20 12:31

新北國小後門傳暴力槍響 2人受傷燒毀一車

2019-03-20 03:13

醫師日本遭台灣人毆傷 控訴返台報警各單位互踢皮球

2019-03-20 13:52

結婚15年沒掃過夫家墓 今年卻要掃他的墓

2019-03-20 17:27

彰化男子疑厭世自焚 遺書嘆年輕時揮霍不懂節省

2019-03-20 20:19

綠島重刑犯誣告獄管人員性侵 花蓮高分院判刑10月

2019-03-20 11:44

彰化伸港鄉公所涉貪瀆 鄉長、代表會主席聲押

2019-03-20 11:19

扯！怕學生輸掉比賽 國小老師偽造學籍找槍手上陣

2019-03-20 13:50

痛毆醉女友任她被撿屍身亡 惡男和友人全得入獄

2019-03-20 11:37

美光台中二廠傳工安意外 6員工二氧化碳中毒送醫

2019-03-20 14:32

桃園八德國小校園火警 疑為儲藏室燃燒釀災

2019-03-20 09:13

台中婦人與夫口角後墜南屯圳溝 尋獲時已身亡

2019-03-20 09:13

泰緬金三角毒品集團入台設點販毒 海巡署循線逮人

2019-03-20 14:39

才拚治安三重就槍戰 侯友宜：我當市長絕不許挑釁治安

2019-03-20 13:51

中檢拍賣藍寶堅尼 傳產業者1200萬元拍下說「值得」

2019-03-20 11:01

加錯藥水爆毒氣？觀音工業區2工人命危

2019-03-20 12:08

搓乳女檢嗆越配「愛騙台灣男人錢」 彰檢：分案調查

2019-03-20 17:37

「猜猜我是誰」老梗詐騙上千萬 新店警逮8嫌

2019-03-20 15:28

基隆城上城社區深夜驚冒火光 疑燒雜物釀禍

2019-03-20 02:35

中風老翁指控遺棄 髮妻痛心揭發：是他跟小三跑了

2019-03-20 12:16

女記者被性侵未遂 張書維反控是對方設局陷害

2019-03-20 17:10

影／超有心！ 台南警察提供安全帽配戴保平安

2019-03-20 15:58

影╱北市夾娃娃店迪士尼商品 全是仿冒假貨

2019-03-20 09:16

醫師旅日遭打掛彩質疑台警推案 中市警：積極偵辦中

2019-03-20 15:52

台中后里工廠疑二氧化碳外洩 6人送醫

2019-03-20 12:52

新莊冷凍倉儲工廠失火 設備燒光無人傷亡

2019-03-20 16:36

服務處主任涉性侵未遂 李鴻鈞：第一時間就開除

2019-03-20 11:12

繼父「晚安吻」竟藏惡狼的舌頭 姐妹花怕生氣不敢反抗

2019-03-20 19:55
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top