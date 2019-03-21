男子酒駕拒測 觀測沒過檢方准警強制酒測超標法辦

2019-03-21 01:37 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ╱即時報導



台南市48歲吳姓男子涉嫌約10年前酒駕撞死人，但10年來他4度酒駕，昨天凌晨他涉嫌酒後騎機車被員警攔下，吳醉到身分證字號都說不出來，高喊:「拒測、拒測」，還告訴員警他不會繳納拒測的9萬罰單，再買輛二手機車比酒測罰9萬元划算。警方對他實施酒駕觀測表沒有通過後，向南檢申請抽血許可，強制對吳抽血，換算下來酒測高達1.2毫克，依公共危險罪嫌送辦。

警方說，法律雖規定可拒測，但有人拒測後不繳罰款，根本對酒駕者沒有嚇阻作用，應該修法防堵漏洞。

台南市警二分局民權派出所，昨天凌晨1點多在忠義路二段巡邏時，發現吳逆向騎機車被警方攔查，吳下車後無法說出自己的身分證字號，只說要拒測，車子讓警方扣，反正他之後也不會不繳罰單，再買一輛機車還比酒測划算，但警方依據他無法報出身分證字號，認為他已經爛醉，對他實施酒測觀測表。

吳無法通過酒測觀測表的畫同心圓、走直線與單腳站立3項測驗，警方向檢察官申請鑑定許可書，對吳強制抽血，換換酒測高達1.2毫升，將他依據公共危險罪嫌移送南檢法辦。