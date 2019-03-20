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遭女檢摸乳自訴性騷擾 二審以逾告訴期限駁回定讞

2019-03-20 20:21聯合報 記者白錫鏗╱即時報導

黃女被控妨害家庭，她指控彰化地檢署檢察官莊珂惠在偵查時，命她全身赤裸、兩腿張開拍照，並揉她的雙乳，黃女向彰化地院提起自訴，控告莊涉嫌性騷擾，一審以已逾6個月告訴期限，判決自訴不受理，黃女不服提起上訴，台中高分院將全案駁回定讞，不得上訴。

黃女向彰化地院提起自訴，指出她因涉妨害家庭案件，由莊珂惠偵辦，去年4月24日開偵查庭訊問她後，要求她至檢查室勘驗身體，遂命她全身赤裸、兩腿張開，並指示女法警重複拍攝她的私處，莊並親自對她由腋下揉捏她的左右乳房，致她下體流出分泌物，未料莊猶拿出衛生紙給她擦拭後繼續拍照，宛如三級片，所以提起自訴。

彰化地院法官查出，黃女指稱莊涉犯該罪嫌時間是去年4月24日，但黃女至今年1月30日始具狀提起自訴，翌日繫屬本院，顯然已逾6個月告訴期限，因此判決自訴不受理。

黃女不服提起上訴，指出她於去年8月1日改委任游姓律師，向游姓律師提起此事，經游姓律師告知檢察官莊珂惠可能違反性騷擾防治法，黃女才知悉自己為被害人，她於今年元月間提起自訴，尚未逾法定6個月告訴期限。

台中高分院合議庭查出，黃女在自訴狀中表示，她受到驚嚇、罹患憂鬱症、需每晚服安眠藥始能眠，創傷至深，她當時主觀上理應對莊違反她意願之行為即有認知，但她遲至今年元月30日方具狀提起自訴，則她上訴稱她於發生性騷擾之當時主觀上無認知，不足以採信。

二審法官認為一審不經言詞辯論，諭知自訴不受理之判決，經核於法並無違誤，而黃女上訴為無理由，應予駁回，全案定讞。

黃女被控妨害家庭，她指控檢察官莊珂惠在偵查時，命她全身赤裸、兩腿張開拍照，並揉她...
黃女被控妨害家庭，她指控檢察官莊珂惠在偵查時，命她全身赤裸、兩腿張開拍照，並揉她的雙乳，黃女提起自訴，控告莊涉嫌性騷擾，一審以已逾6個月告訴期限，判決自訴不受理，黃女不服提起上訴，台中高分院將全案駁回定讞，不得上訴。圖／報系資料照
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性騷擾妨害家庭檢察官
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