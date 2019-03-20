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誆借錢性侵女子 國道警一審遭判刑4年2月

2019-03-20 21:09中央社 苗栗縣20日電

一名林姓國道員警涉嫌利用女網友需錢孔急向他借款時，引誘對方自嘉義北上苗栗，並在車上襲胸、強吻、性侵，苗栗地方法院今天依強制性交罪，判刑4年2月。

任職國道公路警察局數十年、現年51歲的林姓警員，多年前透過臉書（facebook）與從事警界宣導品買賣業務的女子（50歲）成為網友，106年8月間，女方因經濟狀況不佳，詢問男子能否幫忙，林男答應借款新台幣10萬元，並約在苗栗見面，事後遭女方提告指控性侵，案經苗栗地檢署偵查起訴，苗栗地院一審判決出爐，判處有期徒刑4年2月。

判決書指出，林男接獲女方臉書訊息表明需錢急用，便以車輛故障為由，要求女子從嘉義搭高鐵北上苗栗交付出借款項，當女方抵達後，林男陸續傳了多封訊息指引見面地點，並與友人在車上暗中觀察，直到女子想放棄離開時，才獨自駕車現身。

判決書中提到，林男駕車載女子四處閒晃及飲酒吃東西，沿途不時詢問「要不要一起泡溫泉」、「要不要當我的小老婆，可以給你生活費」，女方一再表示想處理完借款的事就返家；當天晚間7時許，車行至一處人煙稀少道路，林男停車再次要求當他的小老婆，女子擔心激怒對方，便回「再看看」虛偽迎合，不料林男從駕駛座起身，強壓在女方身上強吻、襲胸並以手指性侵得逞。

判決書指出，女子隔日凌晨返家後發現林男拒絕借款，並在臉書上指責她色誘、詐騙，自覺遭設計侵犯，情緒崩潰，報警驗傷提告。

偵查過程中，林男一度謊稱兩人未見面，經檢警出示臉書訊息、通聯紀錄等證據才又改口否認性侵，強調是在對方引誘且雙方自願下發生親密行為。

因林男供詞反覆，且測謊未過，法官認被害女子相關事證明確，審酌林男身為警察人員，竟利用被害人急需借款度過難關心態，誘使女子北上陌生環境見面，為滿足一己性慾，加以性侵導致被害人因抗拒而身心受創，亦未與被害人和解，衡酌男子與妻育有2子，自述罹有躁鬱症、現因案停職等情狀，依強制性交罪判處有期徒刑4年2月，全案可上訴。

性侵警察
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