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假整地非法棄置有害事業廢棄物 恐汙染地下水源

2019-03-20 19:50聯合報 記者劉星君╱即時報導

保七總隊第三大隊歷時1年多偵辦，破獲以楊姓男子為首共17人涉嫌以假借整地之名，在屏東縣里港鄉、東港鎮共3處，非法棄置掩埋有害事業廢棄物，造成農地汙染、有汙染地下水源之虞，警方將17人依違反廢棄物清理法函送屏東地檢署偵辦。

保七總隊第三大隊第三中隊在2017年8月、11月接獲屏縣里港鄉居民分別陳情，發現里港鄉土庫段農地，疑似以整地名義，遭不明車輛與重型機具進入，棄置大量桶裝廢棄物，與黑色不明粉狀廢棄物。

保七總隊三大隊、屏縣環保局等相關單位，多次前往實地勘查，並採集現場桶裝廢棄物內容物，檢測結果有一般事業廢棄物、有害事業廢棄物，初步調查後發現主嫌楊姓男子（48歲）涉案，隨即成立專案小組展開調查。

警方偵辦過程中發現，里港鄉土庫段兩處鄰近的農地，遭堆置不明廢棄物，其中一處水源地甚至堆置深度達5公尺，埋放10多個廢棄鐵桶，由於鐵桶堆置的位置太深，現場僅開挖出兩個廢棄鐵桶，鐵桶內盛裝白色濃（黏）稠液體的樹脂廢棄物，經驗出後，為有害事業廢棄物；另外現場也發現多樣廢棄物，紅色汙泥，驗出鉛超標，為有害事業廢棄物。

警方追查發現，楊姓男子涉嫌承租東港鎮東新段土地，非法堆置大批太空包裝有黑色及橘色塊狀物飛灰，認定是集塵灰包，經採樣檢測結果，屬一般事業廢棄物。

楊姓男子到否認涉案，辯稱他是被冤枉的。警方移送主嫌楊姓男子，另針對地主、司機、仲介等共17人，依違反廢棄物清理法函送屏東地檢署偵辦。

警方調查，全案涉嫌非法棄置掩埋土地面積達1萬2千平方公尺，部分廢棄物掩埋深度達5公尺（附近屬水源地），有汙染地下水源之虞，初估清除處理需耗費1千2百萬元；保七總隊呼籲，維護國土環境安全，對於危害環境的不法手段，將積極查緝取締，敦勸心存僥倖者，切勿以身試法。

屏東縣里港鄉土庫段非法棄置一般事業廢棄物，黑色粉狀廢棄物，及桶裝廢棄物。圖／保七...
屏東縣里港鄉土庫段非法棄置一般事業廢棄物，黑色粉狀廢棄物，及桶裝廢棄物。圖／保七總隊提供
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屏東縣里港鄉土庫段非法棄置一般事業廢棄物，黑色粉狀廢棄物，及桶裝廢棄物。圖／保七...
屏東縣里港鄉土庫段非法棄置一般事業廢棄物，黑色粉狀廢棄物，及桶裝廢棄物。圖／保七總隊提供
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屏東縣里港鄉土庫段非法棄置有害廢棄事業物，現場桶裝廢棄物閃火點超標，左上角紅色污...
屏東縣里港鄉土庫段非法棄置有害廢棄事業物，現場桶裝廢棄物閃火點超標，左上角紅色污泥驗出鉛超標，皆屬有害事業廢棄物。圖／保七總隊提供
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屏東縣里港鄉土庫段非法棄置有害廢棄事業物，現場桶裝廢棄物閃火點超標，屬有害事業廢...
屏東縣里港鄉土庫段非法棄置有害廢棄事業物，現場桶裝廢棄物閃火點超標，屬有害事業廢棄物。圖／保七總隊提供
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屏東縣里港鄉土庫段非法棄置一般事業廢棄物，黑色粉狀廢棄物，及桶裝廢棄物。圖／保七...
屏東縣里港鄉土庫段非法棄置一般事業廢棄物，黑色粉狀廢棄物，及桶裝廢棄物。圖／保七總隊提供
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屏東縣東港鎮東新段非法堆置大批太空包裝有黑色及橘色塊狀物飛灰，認定是集塵灰包。圖...
屏東縣東港鎮東新段非法堆置大批太空包裝有黑色及橘色塊狀物飛灰，認定是集塵灰包。圖／保七總隊提供
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屏東縣里港鄉土庫段非法棄置的有害事業廢棄物面積8919平方公尺。圖／保七總隊提供
屏東縣里港鄉土庫段非法棄置的有害事業廢棄物面積8919平方公尺。圖／保七總隊提供
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廢棄物農地東港
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