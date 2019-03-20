假整地非法棄置有害事業廢棄物 恐汙染地下水源

2019-03-20 19:50 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



保七總隊第三大隊歷時1年多偵辦，破獲以楊姓男子為首共17人涉嫌以假借整地之名，在屏東縣里港鄉、東港鎮共3處，非法棄置掩埋有害事業廢棄物，造成農地汙染、有汙染地下水源之虞，警方將17人依違反廢棄物清理法函送屏東地檢署偵辦。

保七總隊第三大隊第三中隊在2017年8月、11月接獲屏縣里港鄉居民分別陳情，發現里港鄉土庫段農地，疑似以整地名義，遭不明車輛與重型機具進入，棄置大量桶裝廢棄物，與黑色不明粉狀廢棄物。

保七總隊三大隊、屏縣環保局等相關單位，多次前往實地勘查，並採集現場桶裝廢棄物內容物，檢測結果有一般事業廢棄物、有害事業廢棄物，初步調查後發現主嫌楊姓男子（48歲）涉案，隨即成立專案小組展開調查。

警方偵辦過程中發現，里港鄉土庫段兩處鄰近的農地，遭堆置不明廢棄物，其中一處水源地甚至堆置深度達5公尺，埋放10多個廢棄鐵桶，由於鐵桶堆置的位置太深，現場僅開挖出兩個廢棄鐵桶，鐵桶內盛裝白色濃（黏）稠液體的樹脂廢棄物，經驗出後，為有害事業廢棄物；另外現場也發現多樣廢棄物，紅色汙泥，驗出鉛超標，為有害事業廢棄物。

警方追查發現，楊姓男子涉嫌承租東港鎮東新段土地，非法堆置大批太空包裝有黑色及橘色塊狀物飛灰，認定是集塵灰包，經採樣檢測結果，屬一般事業廢棄物。

楊姓男子到否認涉案，辯稱他是被冤枉的。警方移送主嫌楊姓男子，另針對地主、司機、仲介等共17人，依違反廢棄物清理法函送屏東地檢署偵辦。