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意定監護初審過關 法務部：可指定監護人不合適再換

2019-03-20 19:45聯合報 記者王聖藜╱即時報導

立法院司法及法制委員會今天初審通過民法「意定監護」草案，法務部晚間表示，我國對「法定之成年監護」制度已修正運作多年，但無「意定監護」制，台灣已邁向高齡社會，法案建立有必要性，也能減少身心照護及財產管理的爭議。

法務部說，我國於2018年已進入高齡社會，隨著高齡人口增加，須有更完善的成年監護制度，現行成年人監護制度是本人喪失意思能力才啟動，無法充分符合受監護人意願，但意定監護制是在本人意思能力尚健全時，由本人與受任人約定，於本人受監護宣告時，受任人允為擔任監護人，以替代法院依職權選定監護人，較符合人性尊嚴及本人利益。

民法新增「意定監護制度」是本於尊重本人意思自主的原則，以意定監護優先為原則，另為保障受監護宣告者的權益，也設有監護人如有顯不適任或不符受監護人最佳利益之情形，得聲請法院改定。

草案相關重點包括：配合意定監護之增訂，明定意定監護受任人得為監護宣告之聲請人；並增訂輔助人及利害關係人亦得為聲請人(本草案第14條)。

明定意定監護契約之定義，並規定受任人為數人時，除約定為分別執行職務外，應共同執行職務（本草案第1113條之2）。

意定監護契約之訂立、變更採要式方式，須經由公證人作成公證書始為成立，且於本人受監護宣告時，始發生效力（本草案第1113條之3）。

法院為監護宣告時，於本人事前訂有意定監護契約，應以意定監護優先為原則，以本人所定之受任人為監護人。但有事實足認意定監護受任人不利於本人，或有顯不適任之情事，法院得依職權選定監護人，不受意定監護契約之限制（本草案第1113條之4）。

意定監護契約訂立後，當事人於法院為監護宣告前，得隨時撤回。監護宣告後，本人有正當理由，得聲請法院許可終止之；受任人有正當理由，得聲請法院許可辭任其職務（本草案第1113條之5）。

法院為監護宣告後，監護人共同執行職務時，監護人全體或監護人數人分別執行職務時，執行同一職務之監護人，法院得另行選定或改定監護人；監護人中之一人或數人有上開條文所定情形，則視情形由其他監護人執行職務；或由法院解任後，始由其他監護人執行職務（本草案第1113條之6）。

意定監護人之報酬，倘當事人已約定者，自應依其約定；當事人若未約定，得請求法院酌定之（本草案第1113條之7）。

前後意定監護契約有相牴觸者，視為本人撤回前意定監護契約（本草案第1113條之8）。

意定監護契約約定受任人執行監護職務不受第1101條第2項、第3項有關監護人處分財產之限制者，從其約定（本草案第1113條之9）。

其他有關意定監護事項，準用成年人監護之規定（本草案第1113條之10）。

圖為法務部。記者王聖藜/攝影
圖為法務部。記者王聖藜/攝影
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意定監護立法院法制委員會
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