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「跟你講電話我車禍了」 她開車用手機代價374萬

2019-03-20 19:42聯合報 記者林伯驊╱即時報導

高雄鍾姓婦人前年1月開車行經旗山區，疑似車道縮減與同向騎機車的傅姓老婦人擦撞，造成老婦路倒受重傷，左半身癱瘓，鍾女被依過失重傷罪起訴，高雄高分院二審認定她涉開車用手機，車禍時還說「跟你講電話，我車禍了」，依過失致人重傷罪判拘役50日定讞；民事一審判她須賠償醫藥等費用共374萬多元，可上訴。

判決指出，鍾姓婦人2017年1月22日傍晚6點多，開車經過旗山區延平一路往南行駛，她卻邊用手機講電話，當前方車道縮減時，她未注意就要超越右前方騎機車的68歲鍾姓老婦，結果發生擦撞害老婦人車倒地，導致左半身癱瘓等重傷、須坐輪椅。

鍾婦當場對獲報趕抵的警方承認肇事，並被依過失傷害罪嫌起訴。她審理時認罪，行車事故鑑定報告也指她「開車使用手機且未與鄰車保持安全間隔」是肇事主因，法官也認定她有過失，考量符自首要件減刑，犯過失傷害致人重傷罪判3月徒刑，得易科罰金9萬元。

鍾婦上訴改口否認犯行，辯稱是老婦騎車來撞她，且案發時她並非手持行動電話，而是開啟擴音，將手機放在大腿上的方式講電話；二審合議庭發現她當時講電話時間長達2分44秒，肇事後還在電話中說「跟你講電話，我車禍了」，且老婦當時騎在她右前方，鍾婦警詢時都稱沒有看到對方，可見她講電話交談而分心，疏於注意車前狀況。

合議庭指出，「手持方式使用行動電話」僅是道路交通安全規則所例示禁止危險駕車的行為之一，但開車持續講手機，顯然會影響開車專注程度，有礙駕駛安全，所以即使鍾婦真的開啟擴音交談，仍是危險駕駛；此部分無從查證，不過一審認定是手持講電話有違誤，改判拘役50日，得易科罰金5萬確定。

鍾婦涉嫌開車用手機，未注意車前狀況，擦撞騎機車的老婦，導致老婦左半身癱瘓，高雄高...
鍾婦涉嫌開車用手機，未注意車前狀況，擦撞騎機車的老婦，導致老婦左半身癱瘓，高雄高分院依過失致人重傷罪判鍾婦拘役50日定讞，民事部分，一審判須賠374萬多元。圖／報系資料照
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車禍傷害罪自首
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