檢方濫訴要負法扶支出費用 花檢反對

2019-03-20 19:35 中央社 花蓮縣20日電



立法院司法及法制委員會18日初審通過「法律扶助法」修法規定檢察官濫行起訴或上訴應由檢方負擔法扶支出費用，花蓮地檢署基層檢察官表達反對並指這是「獨厚被告與律師」。

花蓮地檢署主任檢察官王怡仁今天表示，花蓮地檢署檢察官反對「法律扶助法」新增第34條之一的這項修法。

花檢聲明，「濫行起訴」是一種不確定的法律概念，如果用這種不確定法律概念來拑制檢察官起訴權或上訴權的行使，對司法獨立而言是一大傷害，所以尚未聽聞有哪個國家訂這種只准律師上訴，不准檢察官上訴，「獨厚被告與律師」的規定。

再者，檢察官是為被害人發聲的最後一道防線，一旦這法條通過，檢察官為避免日後有一絲絲被判無罪的可能，而捨棄保護被害人，將案件大量不起訴，最後受到最大損害的，實在是廣大的社會大眾。

其次，案件無罪的原因很多，包括證明犯罪者犯罪的證人事後翻供、法官改採新的法律見解、法官的見解與一般經驗法則不同，或已經證明確有其事但是證據沒有證據能力等諸多不確定因素，這些都不是檢察機關可以控制的因素，卻要求檢察官負責，是不適當的立法。

花檢表示，檢察官起訴、上訴案件是秉持對於法律的確信，檢察官並沒有因為起訴而多領一分錢或加分、記嘉獎，反而案件一經起訴，就要花費人力進行審判程序、執行程序，檢察官實在沒有必要濫行起訴。

反之，被告為邀得無罪判決或希望上級審改輕判而不斷上訴、告訴人因情緒或對法律不瞭解而不斷提出告訴、接受報酬的律師順勢依要求提出告訴、上訴，才是案件量居高不下的原因。再加上我國迄今未能適當節制律師提告或上訴，致使案件居高不下。

何況台灣現況檢察官一旦起訴，定罪率高達9成，並無濫訴問題，較諸世界各國的起訴定罪率是算極高的，卻特地立法要求節制檢察官起訴、上訴權，是一件本末倒置的事。

花檢表示，花檢期待法律扶助基金會對於案件扶助標準能依法律扶助法第15條嚴格把關，避免扶助顯無理由的案件，尤其避免同時扶助告訴人提出告訴與扶助被告辯護，造成告訴律師與被告律師都是法扶出錢請的律師的奇怪狀況，或許更能節省國家司法資源。