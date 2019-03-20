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立委助理性侵女記者未遂醜聞 雙方互相指控提告

2019-03-20 18:34聯合報 記者巫鴻瑋╱即時報導

親民黨立委李鴻鈞服務處主任張書維爆出意圖性侵2名電視台女記者，女記者憤而報案並提告，雖第一時間張已被李鴻鈞開除，但張今天下午也出面駁斥有性侵，也將對2名女記者及其主管，提出妨害名譽及誣告罪。

L姓與W姓女記者（下稱L女、W女）指控親民黨立委李鴻鈞服務處主任張書維，趁上月22日參加新莊區中和里的春酒餐敘，涉嫌在續攤的西門町錢櫃KTV裡對2人上下其手撫摸身體進行性騷擾，還將W女誘騙到汽車旅館意圖性侵，但因酒醉無法勃起而未得逞。

事後女記者主管因察覺2人神色有異，才問出原來2人疑似遭性侵、性騷擾，隔天就打到李鴻鈞服務處辦公室質問張書維是否真有性侵之事，但張則從頭到尾否認一切，指當天雙方都喝了不少酒，上汽車旅館還是W女主動叫計程車載他去的。

據悉，當天春酒是由新莊區中和里里長牽線，張書維才會在酒席上認識2名女記者，但女記者主管23日也打給中和里里長抱怨，稱W女「被張強迫去旅館、強拉上房間、在房間被強壓在床上、強脫衣服遭吻遍全身、是因W女月經來才沒得逞。」

但張書維稱會與W女上汽車旅館，是因為當天喝了太多酒，W女才會叫計程車載他去，甚至有說有笑陪他進房。可是W女則稱，當天她好心要陪醉酒的張書維回家，2人坐上計程車在半路上經過汽車旅館，張吵著要進去汽車旅館，還要她不要回家。

W女因坳不過張，才同意陪他進去後就離開。W女向《鏡週刊》表示，當時她一進房，張就露出狼性，不但堵在門口不讓離開，更撲上來強吻擁抱意圖不軌。但張書維反指「女記者脫光衣服叫我X她」，質疑如果有強暴、強吻，為何她還能衣著完整離開汽車旅館，而且監視器畫面中也沒有異狀。

W女表示，當下未第一時間報案是因為擔心會影響工作，更擔心與男友的感情會遭受影響，才會傳訊息給張書維「今天的事就當作沒發生過」，可是因事件曝光，她才會選擇不姑息這樣的行為，對張提告妨害性自主。

但張書維今天下午召開記者會，聲淚俱下稱是遭人設局陷害，因為拒絕提供獨家新聞給L女與W女，才會遭報復。目前也將對2人以及2人的共同主管，提出妨害名譽及誣告告訴。

立委李鴻鈞服務處主任張書維，遭指控意圖性侵女記者，卻因雙方各說各話，案件陷入一團...
立委李鴻鈞服務處主任張書維，遭指控意圖性侵女記者，卻因雙方各說各話，案件陷入一團謎雲。圖／翻攝自臉書
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汽車旅館性侵李鴻鈞
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