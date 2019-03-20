涉組織性買票 嘉南農田水利會主任被起訴

2019-03-20 18:01 聯合報 記者 聯合報 記者 姜宜菁 ╱即時報導



嘉義地檢署去年三合一選舉查獲，嘉南農田水利會李姓主任和呂姓女技工涉嫌為使嘉義市東、西區某議員當選，要求員工抄寫名冊、交付賄款，以一票一千元的代價買票，李供稱賄選是個人行為，呂女表示全聽從李男指示，但檢方調查提供金源另有他人，今天依違反選罷法將李姓主任等11人提起公訴，且認為李姓主任犯後態度不佳，建請法院從重量刑。

檢方指出，李姓主任（54歲）和呂姓女技工（41歲）僅因私人交情濫用機關資源，更利用長官部屬的關係對員工施壓，要求員工抄寫名冊、交付賄款，除嚴重傷害機關形象外，此為系統性賄選，嚴重敗壞選風，遭查獲後掩護幕後提供資金者，犯後態度不佳，建請法院將李姓主任從重量刑。

嘉義地檢署表示，李男因故分別與嘉義市東、西區某市議員相識，呂女則因丈夫曾為其中一名市議員的丈夫司機而有現今的工作，因此感念在心，去年選舉期間李男和呂女為使2名市議員當選，利用工作職務上人脈關係，由不知名人士提供賄選資金，以一票一千代價向選民行賄。

李男去年8、9月間，趁蘇姓男子等8位員工到水利會嘉義處洽公時，以每票1千元代價要求他們提供自己及同戶或親友具投票權人名冊，後來李男將賄款裝在牛皮紙信封交由呂女讓員工在嘉義處領取。檢方表示，部分選民坦承收受賄款，並繳回賄款