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涉組織性買票 嘉南農田水利會主任被起訴

2019-03-20 18:01聯合報 記者姜宜菁╱即時報導

嘉義地檢署去年三合一選舉查獲，嘉南農田水利會李姓主任和呂姓女技工涉嫌為使嘉義市東、西區某議員當選，要求員工抄寫名冊、交付賄款，以一票一千元的代價買票，李供稱賄選是個人行為，呂女表示全聽從李男指示，但檢方調查提供金源另有他人，今天依違反選罷法將李姓主任等11人提起公訴，且認為李姓主任犯後態度不佳，建請法院從重量刑。

檢方指出，李姓主任（54歲）和呂姓女技工（41歲）僅因私人交情濫用機關資源，更利用長官部屬的關係對員工施壓，要求員工抄寫名冊、交付賄款，除嚴重傷害機關形象外，此為系統性賄選，嚴重敗壞選風，遭查獲後掩護幕後提供資金者，犯後態度不佳，建請法院將李姓主任從重量刑。

嘉義地檢署表示，李男因故分別與嘉義市東、西區某市議員相識，呂女則因丈夫曾為其中一名市議員的丈夫司機而有現今的工作，因此感念在心，去年選舉期間李男和呂女為使2名市議員當選，利用工作職務上人脈關係，由不知名人士提供賄選資金，以一票一千代價向選民行賄。

李男去年8、9月間，趁蘇姓男子等8位員工到水利會嘉義處洽公時，以每票1千元代價要求他們提供自己及同戶或親友具投票權人名冊，後來李男將賄款裝在牛皮紙信封交由呂女讓員工在嘉義處領取。檢方表示，部分選民坦承收受賄款，並繳回賄款

李男和呂女坦承行賄，但拒絕透露賄款金源，檢方調查兩人的薪資和銀行帳戶金流，尤其是呂的帳戶從前年11月到去年12月間有數筆可疑現金存入，足以證明賄選資金非出自兩人，另外兩人與其他選民用Line傳送抄寫的名冊成鐵證。

嘉義地檢署去年選舉期間發現嘉南農田水利會李姓主任和呂姓女技工系統性買票，遭查獲後...
嘉義地檢署去年選舉期間發現嘉南農田水利會李姓主任和呂姓女技工系統性買票，遭查獲後不願供出幕後金源者，今天依違反選罷法將李姓主任等11人提起公訴。圖／本報資料照
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