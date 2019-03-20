員工飆公務車遭扣牌 車非屬於他法官撤銷處分

2019-03-20 17:51 聯合報 記者 聯合報 記者 郭宣彣 ╱即時報導



新竹一名林姓員工駕駛公務車，行經經國道3號南下240公里處，測得時速為172公里，超速62公里，警方依違反道路交通管理法舉發，裁處吊扣汽車牌照3個月，但雇主認為，此汽車為公務車，若吊扣牌照將影響公司營運，提行政訴訟。法官認為，並無證據證明其有故意或過失可歸責事由給雇主，原處分未審酌上情，就此部分逕予裁罰吊扣汽車牌照3個月，尚有未洽，因此，將原處分撤銷。

林男的雇主不服認為，林男因到國外考察，去年2月時林男回國時接著要到高雄出差，公司因體恤員工則提供公務車使用，並透過電子郵件提醒務必「小心駕駛」，此車輛為公務車使用，若吊扣牌照，恐將影響公司營運。

林男的雇主表示，此交通違規事發後，已於公司會議中告知全體同仁，日後不當超速高達60公里以上之重大交通違規，當年度績效獎全數捐出至慈善機構，並予以開除。

林男的雇主表示，裁決書處罰公司並不合理，立法旨意是督促車主善盡責任，遏止肆意開車的重大違規，縱使違規駕駛開的不是自己的車，但公司已善盡車主的責任與義務，並訂定公司車輛使用及保養維修管理辦法，且於本次行政起訴狀提供舉證。

新竹區監理所指出，本案為現場舉發案件，經查採證過程均依儀器操作程序執行，且測速儀器功能正常，測得此車超速62公里違規屬實，依條例分別舉發並無違誤。雖然公司主張提醒員工小心開車，吊扣牌照會影響公司營運、再有是項違規予以開除等，可是，這些事項與違規事實無關。

新竹區監理所指出，林男違規車速達172公里，超速62公里違規為屬實，公司既然為汽車所有人，自應依同法規定吊扣系爭汽車牌照3個月，應無其他理由辯駁。