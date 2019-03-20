女記者被性侵未遂 張書維反控是對方設局陷害

2019-03-20 17:10 聯合報 記者 聯合報 記者 巫鴻瑋 ╱即時報導



親民黨立委李鴻鈞前新莊服務處主任張書維，被2名電視台女記者指控性侵，女記者稱雙方因參加春酒聚餐氣氛熱絡，才又轉往KTV續攤，事後還帶上摩鐵，卻傳出在摩鐵拉扯女記者衣物意圖性侵，但張書維則反指絕無性侵，還拿出摩鐵監視器畫面證明，當時女記者是衣物完整地離開摩鐵，怒斥根本是被人設局。

根據《蘋果日報》報導，張書維今天中午出面澄清，強調絕對沒有性侵或性騷擾L姓及C姓女記者，雙方是上個月22日一同參加春酒聚餐，席上大家都喝了不少酒，因氣氛熱絡才又轉往西門町的錢櫃KTV續攤，還邀來其他友人及傳播妹同樂。

張稱，2名女記者不斷灌他酒，甚至L女還抱怨「為何要找妹來」、「酒不夠喝」，事後歡唱完，C女還主動叫計程車載他上摩鐵休息，明明大家席上都很開心盡興，卻怎料被指控性侵與性騷擾。

張書維無奈表示「我唯一做錯的事就是喝醉」，還說隔天女記者的主管就有打電話來問這件事，可是當時監視器畫面拍到的是他與C女2人進入摩鐵還有說有笑，怎麼女記者主管會指控是強拉、強逼女記者進入摩鐵。

「我承認有跟她摟摟抱抱，但女方走出旅館時，衣服完整無缺，我若強硬拉扯她衣服試圖性侵，衣服又怎麼會是好的呢？」張書維對女記者的指控感到不解，稱當時酒席上2名女記者還不斷要求獨家新聞，但當下他直接拒絕，懷疑因此遭到設局報復。