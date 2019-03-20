警專生跑3千測驗昏倒 教官遲延叫救護車遭起訴

2019-03-20 16:58 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



警察專科學校35期8隊學生廖志昕前年期中考，卻在3000公尺跑步測驗時突然昏倒，送醫後成為植物人。廖父提告相關人員，台北地檢署僅起訴監考的教官張一平，另許姓助理教授、李姓區隊長、邱姓副教授則獲不起訴，家屬不服提再議，經發回續查加告駱姓教官，但檢方仍認為無過失，今不起訴4人。

2017年11月2日，廖志昕測驗時突然昏迷，經2個月治療，直到12月底才出院。醫師判定他缺氧性腦病變導致微意識症狀，中樞神經系統機能遺存極度障害，終身不能從事任何工作，經常需要醫療護理或專人周密照護。

家屬對當時負責監考的教官中隊長張一平等人提告。檢方傳喚在場學生及醫護人員作證，並勘驗監視畫面，以還原當時情景。

檢方查出，張一平立即關切廖並與同學合力實施CPR，但學生見情況不樂觀，請求趕緊通知救護車，卻遭張拒絕，直到同學第三度要求叫救護車，張才同意。

趕往現場急救的學校醫護人員證稱，抵達時曾拿著現場擺放的AED（自動體外心臟電擊去顫器）搶救，該名昏迷學生有暫時甦醒，但依照準則是每位教官都應會操作AED，並在緊急狀況下使用。

檢察官查出，張一平未在第一時間拿AED進行急救，且從廖跌倒至救護車送醫這段期間，因有延宕而導致錯過黃金救援期，涉有過失。檢察官認定張處置不當、未在第一時間呼叫救護車，依業務過失致重傷害罪將他起訴，至於其餘3名被告，依罪證不足，給予不起訴處分。

對於不起訴部分，家屬不服聲請再議，高檢署認為調查不備，發回北檢續行偵查，家屬也追加控告駱姓教官。北檢調查後，仍認為4人無過失，今再次不起訴。