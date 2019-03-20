水管漏水找警察？中警勤指中心要民找派出所引批評

2019-03-20 16:52 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



今天網路流傳一張市警局督察室接獲市民投訴服務態度不佳的筆錄內容，但內容中提到市民因家中水管漏水而撥打110，但接獲報案的勤指中心沒有建議市民找水電廠商，反而要市民撥打派出所電話，引發爭議，張貼截圖的臉書社團版主質疑該接報人員「毫無當警察的職業水平」、「是警察還是水電工」，發文一出，也引發警界議論；經查，全案發生在本月12日，由台中市警局勤指中心處理，但市警局回應，經調查，該筆錄內容與實情有落差，「不是找警察當水電」，且是基於為民服務的立場，沒有查處接聽人員，但到場處理警員記劣績1次。

台中市警局表示，全案經調查後是市民報案稱鄰居的住家漏水，漏水漏到他家，他沒有辦法聯絡到屋主，所以才想到打電話給警方，請警方尋求協助，勤指中心人員得知後，請市民聯絡當地派出所，看派出所是否有相關的聯絡資訊或管道可以聯絡屋主解決問題，一切都是基於為民服務的立場，沒有把同仁當水電工的情形，調查後認為接報人員處理沒有問題，沒有後續處分。

台中市警局表示，另外被指控服務態度不佳的派出所警員，則是由分局調查後，警員也承認口氣不好，因此處分劣績1次。

經調查，該張外流的筆錄內容是一位台中市的市民在3月12日向台中市警局督察室檢舉，該市民提到他在11日深夜11時許因家中水管漏水，而撥打110，接聽電話的市警局勤指中心人員告知他，可以找派出所協助，還提供派出所電話給他，他打給派出所請警員到場處理。

該市民表示，到場處理的警員在過程中沒有不禮貌，但說話很大聲且不耐煩，並在最後向督察室表示，若他所說的屬實，希望能夠針對該名警員做出處分。