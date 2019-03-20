兩公約施行10周年 法務部辦影展：用電影劇本說人權

2019-03-20 16:37 聯合報 記者 聯合報 記者 王聖藜 ╱即時報導



今年是「公民與政治權利國際公約及經濟社會文化權利國際公約施行法」實行10周年，由於人權往往給人抽象感覺，為此，法務部特別舉辦「人權10-有您作伙」全國性影展，挑選與人權有關的院線電影於高雄、台中、花蓮及台北等地辦理巡迴影展。

法務部說，藉由影片欣賞及對話，將抽象的人權生活化，於參與者心中種下人權意識的種子，讓其更能深刻體悟人權社會，除了需要政府的努力，也需要透過彼此的同理、尊重和包容的共處，以營造普世價值。

法務部表示，系列影展首映將於本月29日到高雄「奧斯卡」雷射數位影城開播，當天下午先播放「老大人」，主要是呈現台灣老人化社會下的老人權利、長照問題的現狀與困境，同天晚上則播放「愛上觸不到的你」，從罕見疾病的戀人如何克服困境、共同成長，探討罕見疾病者健康權及社會權。