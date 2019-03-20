兩公約施行10周年 法務部辦影展：用電影劇本說人權
今年是「公民與政治權利國際公約及經濟社會文化權利國際公約施行法」實行10周年，由於人權往往給人抽象感覺，為此，法務部特別舉辦「人權10-有您作伙」全國性影展，挑選與人權有關的院線電影於高雄、台中、花蓮及台北等地辦理巡迴影展。
法務部說，藉由影片欣賞及對話，將抽象的人權生活化，於參與者心中種下人權意識的種子，讓其更能深刻體悟人權社會，除了需要政府的努力，也需要透過彼此的同理、尊重和包容的共處，以營造普世價值。
法務部表示，系列影展首映將於本月29日到高雄「奧斯卡」雷射數位影城開播，當天下午先播放「老大人」，主要是呈現台灣老人化社會下的老人權利、長照問題的現狀與困境，同天晚上則播放「愛上觸不到的你」，從罕見疾病的戀人如何克服困境、共同成長，探討罕見疾病者健康權及社會權。
法務部說，2場次的影後座談，將邀請長期關注人權議題並對兩公約素有研究的國立高雄師範大學陳竹上副教授透過對話、分享互動，法務部官網(網址：https://www.moj.gov.tw/lp-23-001.html)或「人權大步走」網站(網址：http://www.humanrights.moj.gov.tw/mp-200.html)有影展活動的第一手訊息。
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