蔡清祥與機器人合舞 為偏鄉法治教育暖場

2019-03-20 16:26 聯合報 記者 聯合報 記者 王聖藜 ╱即時報導



兒虐、酒駕事件頻傳，為深化法治教育，法務部與台灣生命與美學推廣協會攜手辦理「全台偏鄉小秧苗生命美學與法治教育實施計畫」，結合新興科技機器人「Pepper」擔任法治教育課程講師；法務部今天舉辦記者會，部長蔡清祥在「Pepper」邀請下一起合舞，為計畫暖場。

會中，另邀請漫畫大師蕭言中、台灣生命與美學推廣協會理事長李美惠、高小晴秘書長與會，主辦單位法務部保護司希望讓美的事物及法治觀念能從小扎根。

李美惠說，法律的探討很生硬，因此結合生命與美學，讓法律更容易被理解，偏鄉法治教育3年內要巡迴108所學校，先由青少年開始，之後傳遞到國小，利用機器人讓每個小孩對學習法律產生興趣，體會權利義務是什麼，進而在生活中了解道德與規範。

蕭言中說，他自小功課不好，零用錢是看成績如何獲得的，所以他沒有零用錢；蕭說，他會畫畫，有1枝筆和1張紙，畫畫的力量很強大的，他希望用畫畫把快樂分享給偏鄉的孩子，蕭言中並即席手繪一個素描臉譜。

法務部表示，法治教育是顧本的工作，法治教育做得好，犯罪事件就會少，唯有深化法治教育和家庭教育，才能降低犯罪事件的發生，讓台灣社會更加祥和。