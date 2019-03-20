影／爆打領犬員只因重複檢疫 緬甸華僑遭法辦

2019-03-20 16:12 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 陳嘉寧 ╱即時報導



1名緬甸華僑從桃園機場入境時，疑似不滿重複檢疫，又沒有查到任何動植物違禁品，盛怒之下用行李推車衝撞檢疫犬，領犬員蹲下以自己身體保護檢疫犬，這名華僑又涉嫌出拳毆打領犬員頭部。經航警訊問調查後，20日依妨害公務罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

航警局調查，19日下午5時餘61歲的緬甸華僑Shwan kyu與妻子一起，搭機從緬甸仰光飛抵桃園機場第1航廈，先經過手提行李X光透視檢查，沒有發現違禁物品。

稍後下樓至行李轉盤提領托運行李，防檢局領犬員帶領檢疫犬再次檢查他的行李，檢疫犬嗅聞後坐下，做出可能有違禁品的信號，領犬員檢查行李後沒有發現不可攜帶入境的動植物違禁品，研判可能是行李先前盛裝過肉品或水果遺留氣味。

航警調查，這名緬甸華僑在處理中突然暴怒，企圖用行李推車撞擊檢疫犬，領犬員發現後立即蹲下以肉身護犬，手因此扭傷。這名緬甸華僑又涉嫌出拳毆打領犬員後腦成傷，防檢局立即通報航警到場處理。

初步了解，涉案華僑疑似不清楚檢疫程序，認為下機後已經進行過手提行李的X光機儀檢查，為什麼到行李轉盤之後還要再檢查一次，一時情緒失控。