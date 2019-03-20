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中州科大前董事長夫妻涉貪 彰檢起訴

2019-03-20 16:02聯合報 記者林敬家╱即時報導

中州科技大學前董事長柴御清遭檢舉在辦理辦理資訊系統採購涉嫌向廠商收取回扣，該校承辦勞動力發展署技能檢定中心委託的技能檢定時，其妻子阮女還涉嫌以不實發票辦理核銷，經檢調偵辦，阮女已繳回不法所得1000多萬元，彰化地檢署偵結分別依貪汙治罪條例等罪嫌將柴御清夫妻與馮姓前總務長、廠商蘇姓男子起訴。

中州科大指出，該案爆發後柴御清夫妻已離職，目前未擔任學校董事會任何董、監事職務，不便表示意見。

彰檢起訴書指出，該校在102年辦理「整合式校務行政資訊系統」公開評選標案，柴御清意圖自己不法利益及損害學校利益，刻意主導標案進行，並向投標廠商要求1000萬元回扣，其中有2家廠商還為此將原報價都增加1000萬元，最後得廠商支付「頭期款」340萬元。

檢調也發現該校在100年至106年間受勞動部勞動力發展署技能檢定中心委託辦理技能檢定之際，以內容不實發票辦理核銷，當時擔任學校證照輔導組組長的就是柴御清的妻子阮女，涉嫌指示馮姓前總務長與通訊行蘇姓男子蒐集不實發票並向技檢中心申請核銷詐領經費達1166萬餘元。

檢調去年5月2日對涉案人員之住所、辦公室等10處發動搜索，帶回柴姓夫婦、前後任校長、出納、廠商等十多人調查，檢察官依貪污治罪條例利用職務上機會詐取財物等罪嫌將柴姓夫妻等人起訴。

中州科技大學前董事長柴御清等人涉貪遭彰化地檢署起訴。報系資料照
中州科技大學前董事長柴御清等人涉貪遭彰化地檢署起訴。報系資料照
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夫妻回扣勞動部
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