影／超有心！ 台南警察提供安全帽配戴保平安

2019-03-20 15:58 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



有沒有戴安全帽差很大！台南今年來已發生7件6人機車騎士疑因未戴(妥)安全帽，發生車禍時造成頭部重創不治，致死率超過8成。台南市交通大隊篩選西門路等易肇事路段執法之餘，還貼心提供安全帽，當場民眾配戴回家，「就是要保你平安！」

根據台南107年交通事故統計分析，事故24小時內死亡的149人中騎機車的有113人、占76%，而當事人騎乘機車未戴安全帽32人中，有27人超過8成於24小時內死亡。因此，騎乘機車未依規定配戴安全帽，遇突發意外時，一定有高度致命危機！

交通大隊長翁誌宏說，這月初發生的一件騎機車自撞路樹死亡車禍，從現場跡證來看，騎士車速應也不是很快，但就是因頭部未戴安全帽直接撞擊路樹，造成傷重送醫不治。 他說，為避免憾事一再上演，今年已將「騎（乘）機車未戴妥安全帽」列為加強取締重點。

他也強調，但取締開單是執法的手段，不是警方的最終目的，因此，取締執法之餘，如何讓機車騎士能夠接受，甚至達到宣導目的，令警方費周章。所以，交大貼心準備了安全帽，開單告發時，提供違規騎士即時使用「平安帽」，同時請騎士使用後歸還就近派出所或交通分隊，讓愛心得以持續傳遞下去。

交大調查，倘若以時速20公里騎機車(人車以170公斤計)，不慎正面撞擊電桿，如以撞擊到停止歷經0.1秒計算，撞及時人車就必須共同承受約950公斤重的力道，所以配戴一頂合格且尺寸合適的安全帽，才能吸收緩和撞擊力對頭部的傷害程度。交大同步發送「如何選購、配戴安全帽」貼心小卡片，提醒民眾最正確的使用方式。