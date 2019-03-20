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「猜猜我是誰」老梗詐騙上千萬 新店警逮8嫌

2019-03-20 15:28聯合報 記者王長鼎╱即時報導

新北市新店警分局日前瓦解以26歲張姓男子為首的電信詐騙集團，警方查獲該集團提款車手8名，訊後依法函送新北地檢署偵辦。警方表示，這些被害人不分年齡、學歷，都是因為接到電話後，一步步掉入詐騙集團設下的陷阱，最後到ATM把錢轉出，情節與電影「猜猜我是誰」如出一轍。

警方調查，去年9月有多名被害人，都被該集團之車手提領遭騙的款項，其中一名62歲林姓婦人去年9月份接到集團成員假冒為林姓婦人之女兒來電，誆稱向地下錢莊借高利貸急需用錢，向她共借款936萬元之鉅，並要求匯到指定帳戶，事後發現被騙報警。另名83歲陳姓女子9月份則接到集團成員假冒為陳姓女子之孫女來電，誆稱急需用錢，向她共借款10萬元，並要求匯到指定帳戶，事後發現被騙報警。

新店警方根據警政署165提款熱點及大數據分析並鎖定以張男為首詐騙集團，並報請新北地檢署楊景舜檢察官指揮偵辦，分別查獲8名車手到案說明。

警方發現，這個詐騙集團在去年9月份，陸續成功騙取11名被害人，最少10萬元、最高93萬元，獲利高達上千萬元，警方最後也將這9名集團成員依詐欺及洗錢防制法函送新北地檢署偵辦。

警方統計，這11名被害人都是因為遭詐騙集團假冒親友，利用猜猜我是誰的詐騙方式，讓被害人先入為主，自己先稱呼對方身分，詐騙集團再順勢應答，接著陸續用投資、借貸、急需用錢等理由，誘騙被害人匯款，導致被害人損失慘重。

新店警呼籲，如果接到來路不明的電話，不要隨意稱呼對方身分，最好能掛斷後查證，落實反詐3步驟：保持冷靜、小心查證、撥打165求證才是上策。

新北市新店警分局日前瓦解以張姓男子為首的電信詐騙集團，警方查獲該集團提款車手8名...
新北市新店警分局日前瓦解以張姓男子為首的電信詐騙集團，警方查獲該集團提款車手8名，訊後依法函送新北地檢署偵辦。圖／警方提供
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新北市新店警分局日前瓦解以張姓男子為首的電信詐騙集團，警方查獲該集團提款車手8名...
新北市新店警分局日前瓦解以張姓男子為首的電信詐騙集團，警方查獲該集團提款車手8名，訊後依法函送新北地檢署偵辦。圖／警方提供
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詐騙集團車手
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