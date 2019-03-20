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醫師日本遭台灣人毆傷 控訴返台報警各單位互踢皮球

2019-03-20 13:52聯合報 記者李京昇╱即時報導

雲林一名謝姓醫師與太太本月初到日本旅遊，在日本千歲機場與同旅行社、不同團男子發生言語衝突，謝醫師遭男子痛毆5、6拳，導致頭部外傷、輕微腦震盪，他返台後向航警報案，卻遭以「境外糾紛不受理」拒絕，他控訴公部門、旅行社互踢皮球，直到向外交部陳情航警才肯受理案件，讓他深覺身心受創。

謝醫師今天受訪說，他和妻子月初參加雄獅旅行社的日本北海道五日遊，受傷那天是準備從札幌新千歲機場搭機回國，當時也有雄獅旅行社另外一團準備返台，眾人在等候時，突然有名男子在後方用兇惡語氣叫他「走快一點」。

他表示，當下他轉頭跟男子說「大家都在排隊拉行李，已經塞住根本走不動，不用這樣大聲喝斥」，沒想到對方用三字經怒罵，還朝他揮了5、6拳，對方的友人也來助陣想毆打他，甚至嗆聲「到台灣繼續打」，遭毆打的他也當場流血。

經過驗傷，謝醫師有頭部外傷併左臉挫傷、腦震盪、左眼結膜出血等傷勢；他提到，原先想當場報案，但領隊催促他先回國再說，後來抵達桃園機場時向航警局卻遭拒絕，航警以案件發生在國外，沒有管轄權無法受理。

謝醫師說，後來連旅行社也愛理不理，拿保護個資塘塞，不願提供施暴者資訊供他報警，跟台中五分局偵查隊報案，對方也以沒管轄權要詢問地檢署願不願意受理再說，直到他向外交部陳情，航警才肯受理報案。

雄獅旅行社表示，抵達桃園後領隊有協助報案事宜，基於《個資法》規定，本來就無法提供傷害謝醫師的男子的資訊，謝應循司法流程，由警方或檢調院方發函調查。

航警局、外交部事後指出，目前已請謝醫師到航警局製作筆錄及開立報案證明，以利日警能有依據協助釐清案情，謝醫師也將向兩名男子提告恐嚇及傷害罪。

謝醫師表示，他在國外遭台灣人毆打重傷，返台報警卻處處碰壁，各單位互踢皮球讓他身心都受到打擊，希望檢警單位能協助伸張正義，讓傷害他的兩名男子繩之以法。

謝姓醫師遭毆傷，但他向航警報案卻被拒絕。記者李京昇／翻攝
謝姓醫師遭毆傷，但他向航警報案卻被拒絕。記者李京昇／翻攝
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謝姓醫師向外交部投訴後，航警局才受理報案。記者李京昇／翻攝
謝姓醫師向外交部投訴後，航警局才受理報案。記者李京昇／翻攝
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醫師旅行社桃園機場
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