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酒駕累犯到靈堂上課 台中預計4月試辦

2019-03-20 13:50聯合報 記者侯俐安╱即時報導

圖為日前台北區監理所與板橋殯儀館合作，安排76名酒駕累犯到殯儀館參訪。 本報系資...
圖為日前台北區監理所與板橋殯儀館合作，安排76名酒駕累犯到殯儀館參訪。 本報系資料照／記者黃義書攝影
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立法院院會昨天處理討論事項時，立法院副院長蔡其昌審到第6案時宣布休息，並未處理列為優先法案的酒駕題「道路交通管理處罰條例」部分條文修正草案，引發民進黨、時代力量立委互批，台灣酒駕防制社會關懷協會秘書長林美娜、台大醫師許立民等人今與媒體餐敘，呼籲月底通過該案，讓刑法與行政同步上路。

對於月底若沒有通過草案，是否就會上凱道陳抗？林美娜直言，早在去年就已準備好抗議布條，由於明年初就要總統大選選舉，「上凱道絕對不會在上半年」，下半年抗議才會衝擊選舉。但她仍希望，一定會把各種條件放在最好時間才會進行，也希望不要做到陳抗地步。

許立民說，每年酒駕造成A1+A2事件高達5000多件，等於一天20件，每拖一次協商，對立委來說只是「拖過一次」，但每拖過1天就是20件酒駕。對於有聲音認為刑法、行政罰應切割，讓刑法先過、行政罰代議，他強調反對「切割式修法」，唯有透過行政罰，包含同車共責、酒精鎖、螢光車牌等，才能讓酒駕不發生。

許立民說，提高刑罰確實有嚇阻效果，但行政罰法才能避免酒駕發生，就像現在路上不戴安全帽、在公車上點菸，雖然罰則不高、但已有社會氛圍，能阻止事件發生。他也認為，配套必須同時到位，就像大陸餐廳現在只要看見有人喝酒出來要開車，就會有人上前詢問是否代駕，尤其偏鄉能提升代駕，才有辦法嚇阻酒駕。

另外，公路總局板橋監理站與新北板橋殯儀館合作，推出「靠近死亡震撼教育」，把酒駕累犯道安講習教室搬進殯儀館靈堂，讓76名「5年內2次以上酒駕」的累犯上課。林美娜今天指出，台中市交通局也打算跟進，預計4月將啟動試行，目前細節還不清楚，她希望能擴大到六都先行。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

酒駕許立民
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