怕法官聽不懂台語 慈湖潑漆青年開庭要求「台語通譯」

2019-03-20 13:24 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



獨派青年等11人去年2月28日闖入慈湖陵寢，涉嫌朝蔣公靈柩、遺像潑紅漆，桃園地檢署依毀損、公然侮辱墳墓起訴；桃園地院今再開庭，青年以不確定法官是否聽得懂台語為由，要求找「台語通譯」，並質疑「只是朝棺材潑漆，憑什麼告我們？」審理過程也有人隨意離開上廁所被法官提醒。

檢警調查，李嘉宇為自由台灣黨辦公室主任、公投護台灣聯盟執行長，其餘10人各為自由台灣黨、蠻番島嶼社成員或各大學在校學生 ，228當天早上9點多闖入陵寢，朝靈柩、遺像等潑漆，並舉布條喊口號，又推擠、拉扯後備指揮部管理員。

檢方認為，以潑漆表達政治理念，已逾越法律界限，違反現行法律秩序，去年4月3日公然侮辱墳墓、公眾紀念處所、毀損，及妨害公務罪嫌起訴11人。

今上午9點20開審理庭，11名被告中，有7人全程都用台語應對，獨派青年郭潤庭說，中國話她聽不懂，強調這不是她該會的語言，也不確定法官聽不聽的懂台語，擔心雙方認知上有差異，一再要求應該有台語通譯。

審判長呂如琦表示會根據她說的話複數一次，以確認意思，但郭和律師仍堅持，呂決定臨時找來法院熟諳台語的通譯到場翻譯，之後法官提示證據並簡述重點，以及被告用台語表示意見時，通譯都會再用台語覆述1次。

對於被告楊侒橙推擠構成妨害公務部分，律師團認為檢方起訴書所載內容，其價值判斷與客觀事實有差異，播放案發錄影畫面後，多名青年也都說影像模糊、看不清楚，認為證人指認身份受到警方強烈暗示。

檢以朝靈柩潑漆起訴毀損罪嫌，律師劉繼蔚認為，證人只是少校行政官，對於物品毀損是否已達致令不堪使用程度，對方非該物件專家，該如何修復、鑑價等也無依據，律師團並指後備指揮部只是參謀本部下屬機構，非行政機關，沒有告訴權利。