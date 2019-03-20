海軍副參謀長遭控A勞軍錢 「未入私囊」二審仍無罪

2019-03-20 13:20 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



海軍副參謀長梁明德遭控7年前任職三軍聯訓基地指揮官期間，涉與廖姓政戰主任挪用民間捐贈的26萬元勞軍慰問金，採買皮蛋送長官、墊付官兵私人借款，甚至訂購私人芒果，總計併吞公款1萬5000元，不過一、二審認為，款項的用途無論是否適當，但也沒被梁納入私囊，判兩人無罪，仍可上訴。

起訴指出，梁明德2012年2月1日至2013年11月10日在三軍聯訓基地當少將指揮官，屏東縣車城福安宮循例每年三節致贈勞軍慰問金以答謝官兵長期協助農作採收、救災等辛勞，2012年6月端午節及10月中秋、2013年1月春節，梁收到廟方贈與勞軍款6萬元、10萬元、10萬元，由廖姓上校政戰主任保管。

但梁被指控，2012年6月間海陸指揮部長官來視察時，他指示挪用勞軍款2000元購買皮蛋10盒當伴手禮，隔年為解決部隊工程官向軍中弟兄借款卻還不出錢，挪用1萬元處理債務，梁還趁部隊買芒果致贈地方仕紳時，要求順便幫他私人訂購，用勞軍款3000元代墊事後才歸還，都明顯觸犯貪汙罪的侵占公有財物罪嫌。

梁明德堅決否認私吞公款，供稱勞軍款沒報繳公庫是沿用舊例，且採買皮蛋禮盒是贈送上級督訓的伴手禮、替工程官償還借款是為部隊形象，也有催討但仍未還、購買芒果事後也已還錢。

一審查出，督訓後買禮盒送長官在公部門確實不當，但因作為部隊公關，沒納入私囊；而替官兵代墊還債事後也有寄存證信函催討，無論將勞軍款用於此是否恰當，也非私吞；至於梁買自己需要芒果事後立刻還款，都查無侵占公款犯意，判無罪。

檢方上訴後，二審認為這些用途都沒進入私囊，也並非和職務毫不關聯的支出，駁回維持原判。