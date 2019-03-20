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中華電信投資愛唱久久爆弊案 中檢搜索帶回10人

2019-03-20 12:52聯合報 記者白錫鏗╱即時報導

中華電信旗下子公司中華投資公司，前年投資資本額僅1000萬的「愛唱久久」音樂科技公司1億元，卻僅取得愛唱久久總持股的7.14%，致中華投資受損，台中地檢去年接獲檢舉，檢察官今天上午指揮調查員前往中華電信總公司、中華投資調閱資料，及到相關人住家辦公室搜索。

檢調上午，傳訊前中華電信主任秘書柴方文、前中華電信投資長兼中華投資總經理的宋雲峰、愛唱久久公司老闆林文信夫婦，以及中華電信、中華投資公司主管等10人到案，帶回台中市調查處。

台中地檢署肅貪組去年接獲檢舉指出，中華電信旗下子公司中華投資，前年投資資本額僅1000萬元的愛唱久久音樂科技公司1億元，卻僅取得該公司總持股的7.14%，掏空公司資產，涉嫌違反證交法的非常規交易。

此案在審議過程中，經中華投資總經理石木標發現弊端重重，大力反對，但仍遭中華電信董事長鄭優的愛將前中華電信主任秘書柴方文、中華電信投資長兼中華投資總經理的宋雲峰，在董事會上運作通過，造成中華投資受損。

事後，中華電信核心人士深覺事態嚴重，直接向交通部提出舉發。柴方文、宋雲峰被要求辭職，引起社會各界關注。

台中地檢署檢察官馬鴻驊今天上午，指揮法務部調查局台中市調查處、中機站共30多名調查員，兵分多路前往台北市的中華電信總部、中華投資調閱資料，並到多名涉案對象住處、公司搜索。

檢調帶回柴方文、宋雲峰、林文信夫婦，以及中華電信、中華投資主管等共10人，帶到調查局台中市調查處，針對本案諸多疑點調查。

中華電信旗下子公司中華投資公司，前年投資資本額僅1000萬的「愛唱久久」音樂科技...
中華電信旗下子公司中華投資公司，前年投資資本額僅1000萬的「愛唱久久」音樂科技公司1億元，僅取得愛唱久久總持股的7.14%，致中華投資受損，台中地檢署今天上午指揮調查員前往中華電信總公司、中華投資調閱資料，及到相關人住家辦公室搜索。 圖／本報資料照
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台中市檢察官北市
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