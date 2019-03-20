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越南學子逾期居留異國戀 移民署助圓夢

2019-03-20 14:40中央社 雲林縣20日電

一名來台讀大學的越南籍男子，因付不起學費。在台逾期居留，期間與台灣女友生下一男一女，但戶籍孩子的父親欄一直空白，成為最大遺憾。在移民署協助下，將與女友返國結婚

移民署南區事務大隊雲林縣專勤隊今天發布新聞指出，11日有一名持停留簽證的越南籍男子自行到案，男子神色黯然地表示，他於2008年6月以就學名義申請入境台灣，在台中一所私立大學就讀。

該名越南籍男子指出，他因家境困苦，須在台半工半讀，但工讀收入畢竟有限，後來因付不起學費而輟學，導致在台逾期居留。期間認識台灣籍女友，兩人持續談了6、7年的異國戀情，並有了愛的結晶，生下一男一女。

他說，孩子雖然從母姓，並取得中華民國國籍，但戶籍簿本上孩子的父親欄卻一直空白，成為他與家人最大的遺憾，他不僅遺憾無法給予多年伴侶及孩子一個完整的家庭，每天還處於可能被查獲的恐懼中。

他指出，最近看到移民署大力宣傳的「擴大逾期停（居）留外來人口自行到案專案」，也就是所謂的「安家專案」後，人生彷彿出現一道曙光，毅然前往雲林縣專勤隊自行到案，解除多年來的憂懼。

雲林縣專勤隊長趙志成表示，這名越南籍外僑將於近日與台籍女友返回越南辦理結婚手續，讓戶籍孩子的父親欄可以名正言順地填上生父姓名；移民署後續也將提供協助，讓他可以縮短管制，儘快來台與家人團聚，共享天倫之樂。

趙志成指出，安家專案採「寬嚴並濟」策略，專案期間自行到案者，可免予收容、繳納最低罰鍰及縮減來台管制期；這項專案將於今年6月底結束，屆時將提高逾期罰鍰，並延長禁止入台年限。

「擴大逾期停（居）留外來人口自行到案專案」從今年1月1日起至6月30日止，實施對象區分失聯、非失聯者兩大類；處理項目細分自行到案、查獲到案兩種。7月1日以後，不論自行或查獲到案者，皆依法收容、加倍罰緩及加長管制入台期間。

專案期間，失聯者、非失聯者若自行到案，皆免收容、裁罰新台幣2000元。但禁止入台的期間有所不同，失聯者逾期未滿3年，得免除禁止入台；逾期3年以上，禁止入台期間得減二分之一，但舉發「非雇非仲」經查屬實且「函送勞政機關」者得免除禁止。

至於非失聯者部分，若自行到案，逾期未滿1年，得免除禁止入台；逾期1年以上未滿3年，禁止入台期間得減二分之一；逾期3年以上，得減三分之一，但逾期1年以上的縮減皆不得低於法令所定最低期限。

非失聯者自行到案若舉發「非雇非仲」經查證屬實且「函送勞政機關」者，未滿3年者得免除禁止入台，3年以上者得減二分之一。

一旦是查獲到案者，一律收容。失聯者，裁罰1萬元，最長從重禁止入台8年。非失聯者，單純逾期依現行規定裁罰及禁止入台；逾期且經查獲非法工作者從重裁罰1萬元，且依最長期間禁止入台，並加計非法工作之禁止入台年限。

移民署越南結婚
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