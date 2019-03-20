搓乳女檢又一樁！莊珂惠遭爆嗆越配「越南女人愛騙錢」

彰化地檢署女檢察官莊珂惠被妨害家庭案陸籍黃姓女被告指控搓乳蒐證，行政調查待出爐，本報又接獲讀者爆料，莊開庭時，曾對1名被告詐欺的阮姓越配嗆聲「妳們越南女人就愛騙台灣男人錢啦」，還一度要聲請羈押，阮女陸姓夫婿怕老婆關，提錢辦保，陸說「檢察官根本種族歧視！」

彰化地檢署主任檢察官葉建成指出，上午莊珂惠不在地檢署，下午將詢問了解，因為這個案件有段時間，地檢署將調卷釐清。

設籍雲林的51歲陸姓男子說，老婆與前男友有幾十萬元的民事糾紛，被告詐欺，由莊珂惠偵辦；莊2016年10月27日傳他老婆出庭，不讓老婆有講話的機會，還嗆「妳們越南女人就是想賺錢」、「妳們都來台灣騙台灣男人的錢」，之後開逮捕狀，聲稱要以5萬元交保，否則聲押。

陸說，他怕老婆被關，跑去地檢署外面7─11領現金幫老婆辦保，老婆才可以回家；他說，所謂詐欺案是老婆和前男友一筆債權債務關係，老婆和對方分手後被報復，「怎麼可以查都不查，就隨便聽告訴人的話辦案？」

陸表示，老婆被告詐欺罪，莊珂惠只開了一次偵查庭就把他老婆起訴，案子進入彰化地院審理後，結果被判決無罪確定，「但是我的錢被押在法院6個月才領回來」。

陸姓男子說，遇到這種檢察官，本來想要向前法務部長邱太三檢舉濫權，想想鞕長不及馬腹，轉向檢察長信箱投訴，不過，地檢署回函卻說沒有查到莊珂惠濫權事證，「官官相護嘛！」