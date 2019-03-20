中風老翁指控遺棄 髮妻痛心揭發：是他跟小三跑了

2019-03-20 12:16 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ╱即時報導



基隆市孫林姓老婦挨告遺棄中風丈夫，沒想到反而逼得孫林老婦當庭痛揭「丈夫跟小三跑了」的殘忍事實。孫林姓老婦痛心供稱，「我不可能不要他，是他拋棄我」，當年是孫姓老翁堅持離家跟小三走。基隆地檢署近日偵結，認定孫林姓老婦遺棄罪嫌不足，予以不起訴。

孫姓老翁自述退休金頓時從7萬元銳減為5萬9千元，再加上自己條件不符而無法僱用外傭，認為妻子棄中風、生活無法自理的他於不顧，控訴孫林姓老婦涉犯遺棄罪。

聽到丈夫指控，結髮妻崩潰陳稱，自己直到丈夫住院才赫然驚覺夫妻關係另存在「小三」，約莫兩年前，丈夫堅持要跟小三走，從此再也沒給過家用生活費。

「小三的事，全家族都知道」，孫姓老翁的女兒也當庭力挺母親，證述父親自己離家出走，還傳簡訊給家人說「不要再找我，我要過自己的生活」。雖然孫姓老翁離家時已中風，但只是行動緩慢，仍能自由活動，之後父親與小三同居了一段時間。