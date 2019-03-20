綠島重刑犯誣告獄管人員性侵 花蓮高分院判刑10月

2019-03-20 11:44 聯合報 記者 聯合報 記者 羅紹平 ╱即時報導



目前在綠島監獄服刑的曾姓受刑人在106年3月間，自訴李姓監獄管理員對他強制性侵等，案經台東檢警偵結不起訴，李姓獄管反控曾誣告，花蓮高分院二審判處曾有期徒刑10月。

台東檢警表示，曾男高雄人，涉恐嚇、詐欺、傷害、搶奪、性侵等十餘案，合併遭法院判刑20年，他104年在高雄監獄入獄服刑後，即常誣告濫訴，甚至曾一口氣自訴高雄監獄8名獄管人員集體對他強制猥褻性交，法院查明後，確認曾誣告，加上曾男在高監經常違規且欺凌毆打同舍房獄友，在106年間移監到綠島監獄，曾在移監到綠島後，還是經常違規，包括毆打其他獄友，誣告獄管人員不當教等。

花蓮高分院判決書指出，曾姓受刑人自訴控告李姓獄管在106年3月3日下午2時負責提帶他至遠距視訊律見室，下午2時30分結束律見，李姓獄管準備提帶他返回舍房途中，李僅持警棍毆打他，還掏出性器官脅迫他口交， 他因深怕再次遭到毆打，被迫替李姓獄管口交，最後李姓獄管還強脫他褲子，性侵他得逞。

決書指出，案經台東檢、警調閱監獄裡律見室、走道、中央台、舍房通道等監視畫面，以及查訪案發時地其他監獄管理人員、受刑人等均未見曾被侵犯，檢方處分李姓獄管不起訴，曾誣告的事證明確。